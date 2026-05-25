10 Mie Ayam Paling Enak dan Legendaris di Jogja, Favorit Mahasiswa hingga Kuliner Malam

JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar dan destinasi wisata budaya, tetapi juga surga kuliner yang selalu berhasil memikat selera.

Salah satu makanan yang memiliki tempat spesial di hati masyarakat Jogja adalah mie ayam.

Hampir di setiap sudut kota, Anda dapat menemukan warung mie ayam dengan karakter rasa dan ciri khas yang berbeda.

Budaya berburu mie ayam di Jogja bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakatnya.

Ada yang rela mengantre demi menikmati mie ayam legendaris berkuah kental khas Jawa, ada pula yang berburu mie ayam oriental dengan rasa gurih asin yang ringan.

Variasi tekstur mie, racikan kuah, hingga topping yang unik membuat kuliner ini tidak pernah kehilangan penggemar.

Menariknya, beberapa warung mie ayam di Jogja telah bertahan selama puluhan tahun dan tetap ramai hingga sekarang.

Mulai dari langganan mahasiswa, pekerja kantoran, hingga wisatawan luar kota, berikut 10 mie ayam paling enak dan legendaris di Jogja yang wajib masuk daftar kuliner Anda yang dirangkum dari Google Maps pada Senin (25/06).

1. Mie Ayam Bu Tumini Sari Rasa Jati Ayu Nama Mie Ayam Bu Tumini sudah lama menjadi ikon kuliner mie ayam di Yogyakarta.

Warung ini terkenal dengan kuah cokelat super kental yang memiliki cita rasa manis gurih khas Jawa.

Aroma rempah yang kuat membuat sensasi makan terasa semakin kaya dan berbeda dari mie ayam pada umumnya.

Selain kuahnya yang khas, potongan ayam berukuran besar menjadi daya tarik utama tempat ini.

Tekstur mienya juga cenderung tebal dan kenyal sehingga terasa lebih mengenyangkan.

Banyak pelanggan sengaja datang dari luar kota hanya untuk mencicipi racikan legendaris ini.