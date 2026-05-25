10 Mie Ayam Paling Enak dan Legendaris di Jogja, Favorit Mahasiswa hingga Kuliner Malam

Ilustrasi Mie Ayam (Freepik)
JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar dan destinasi wisata budaya, tetapi juga surga kuliner yang selalu berhasil memikat selera.
Salah satu makanan yang memiliki tempat spesial di hati masyarakat Jogja adalah mie ayam.
Hampir di setiap sudut kota, Anda dapat menemukan warung mie ayam dengan karakter rasa dan ciri khas yang berbeda.
Ada yang rela mengantre demi menikmati mie ayam legendaris berkuah kental khas Jawa, ada pula yang berburu mie ayam oriental dengan rasa gurih asin yang ringan.
Variasi tekstur mie, racikan kuah, hingga topping yang unik membuat kuliner ini tidak pernah kehilangan penggemar.
Menariknya, beberapa warung mie ayam di Jogja telah bertahan selama puluhan tahun dan tetap ramai hingga sekarang.
Mulai dari langganan mahasiswa, pekerja kantoran, hingga wisatawan luar kota, berikut 10 mie ayam paling enak dan legendaris di Jogja yang wajib masuk daftar kuliner Anda yang dirangkum dari Google Maps pada Senin (25/06).
Nama Mie Ayam Bu Tumini sudah lama menjadi ikon kuliner mie ayam di Yogyakarta.
Warung ini terkenal dengan kuah cokelat super kental yang memiliki cita rasa manis gurih khas Jawa.
Aroma rempah yang kuat membuat sensasi makan terasa semakin kaya dan berbeda dari mie ayam pada umumnya.
Selain kuahnya yang khas, potongan ayam berukuran besar menjadi daya tarik utama tempat ini.
Tekstur mienya juga cenderung tebal dan kenyal sehingga terasa lebih mengenyangkan.
Banyak pelanggan sengaja datang dari luar kota hanya untuk mencicipi racikan legendaris ini.
Menu favorit di tempat ini adalah mie ayam ceker dan porsi jumbo dengan tambahan sawi.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik