Menjelajahi Surga Rasa Chinese Food di Jakarta Barat, dari Restoran Legendaris Berusia Seabad hingga Sajian Premium Bertaraf Dunia yang Wajib Masuk Daftar Kuliner Anda

JawaPos.com - Jakarta Barat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan denyut kuliner paling hidup, terutama untuk pencinta Chinese food.

Di wilayah ini, ragam masakan Tionghoa hadir lengkap, mulai dari hidangan klasik yang bertahan lintas generasi hingga restoran modern dengan cita rasa internasional.

Kombinasi tradisi, kualitas bahan, dan teknik memasak yang matang menjadikan Jakarta Barat sebagai destinasi wajib bagi siapa pun yang ingin menikmati Chinese food autentik.

Dalam video rekomendasi kuliner yang dibagikan oleh kanal YouTube 10 BEST ID, sejumlah restoran Chinese food terbaik di Jakarta Barat diulas secara khusus karena keunikan menu, sejarah panjang, hingga kualitas rasa yang konsisten.

1. Paradise Dynasty, Central Park – Xiao Long Bao Warna-Warni dengan Sentuhan Premium

Paradise Dynasty menjadi salah satu destinasi Chinese food modern yang paling mencuri perhatian. Restoran ini terkenal dengan sajian xiao long bao berwarna-warni yang hadir dalam delapan varian rasa, mulai dari original hingga keju.

Setiap dumpling menawarkan sensasi berbeda dalam satu gigitan. Suasana restoran semakin memperkuat pengalaman makan dengan dekorasi kayu oriental berusia lebih dari satu abad, menciptakan nuansa autentik yang elegan.

Dengan kisaran harga menengah ke atas, Paradise Dynasty menawarkan pengalaman kuliner premium yang tetap terasa sepadan.