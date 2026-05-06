Cara Membuat Sup Tofu Daging Sapi Ala Chinese Food, Gurih Lembut Seperti Menu Hotel Bintang Lima

Ilustrasi sup tofu daging sapi (Instagram @yscooking)
JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari menu sup hangat yang simpel tapi rasanya mewah, sup tofu daging sapi ini wajib banget dicoba.
Perpaduan daging sapi giling yang gurih dengan tofu Jepang yang lembut menghasilkan tekstur dan cita rasa yang bikin nagih. Tidak heran kalau menu ini sering jadi favorit keluarga, termasuk anak-anak.
Menariknya, resep ini terbilang praktis dan bisa kamu buat sendiri di rumah tanpa perlu teknik rumit. Rahasia rasanya yang “naik kelas” ada pada bumbu dan cara memasaknya yang tepat.
Yuk, simak resep lengkapnya seperti dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, Rabu (6/5).
Resep Sup Tofu Daging Sapi Ala Restoran
Bahan-bahan:
- 500 gram daging sapi giling kasar
- 2 buah tofu Jepang, potong dadu
- 1,5 liter air
- 40 gram bawang putih, cincang
- 2 batang bawang prei, iris
- 25 gram jahe, iris tipis
- 2 sendok teh garam
- 1 sendok teh merica bubuk
- 2 sendok makan kecap ikan
- 2 sendok makan saus tiram
- 2 sendok teh kaldu jamur
- 2 sendok makan kecap asin
- 4 sendok makan tepung maizena (larutkan dengan sedikit air)
- 1 sendok makan minyak wijen
Cara Membuat Sup Tofu Daging Sapi
Pertama, tumis bawang putih cincang dan jahe hingga harum. Setelah itu, tambahkan bawang bombay dan masak hingga sedikit layu.
Masukkan daging sapi giling, lalu aduk hingga berubah warna. Tuangkan sekitar 1 liter air dan biarkan mendidih perlahan.
Selanjutnya, bumbui dengan garam, merica, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, dan kaldu jamur. Aduk rata agar bumbu meresap sempurna.
Masukkan potongan tofu Jepang, lalu masak hingga kuah kembali mendidih. Setelah itu, tuangkan larutan tepung maizena sambil diaduk perlahan hingga kuah mengental.
Terakhir, tambahkan irisan bawang prei dan minyak wijen untuk aroma yang lebih harum. Sup tofu daging sapi siap disajikan hangat.
