10 Kuliner Ayam Goreng dan Bebek Goreng Paling Enak di Jogja, Gurihnya Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya dikenal lewat gudeg dan angkringannya. Kota ini juga memiliki banyak pilihan kuliner ayam goreng dan bebek goreng yang selalu berhasil memanjakan lidah wisatawan maupun warga lokal.

Cita rasanya pun sangat beragam, mulai dari ayam goreng kremes khas Kalasan, ayam kampung bumbu bacem, hingga bebek goreng pedas dengan sambal hitam khas Madura.

Kuliner ayam dan bebek goreng di Jogja memiliki daya tarik tersendiri karena kaya akan rempah dan diolah menggunakan resep turun-temurun.

Tekstur daging yang empuk, sambal yang menggugah selera, serta kremesan renyah menjadi kombinasi yang membuat hidangan ini sulit ditolak.

Tidak heran jika banyak tempat makan ayam dan bebek goreng di Jogja selalu ramai, terutama saat jam makan siang dan malam.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi tempat makan ayam dan bebek goreng terenak di Jogja, ada banyak pilihan menarik yang layak dicoba.

Mulai dari rumah makan legendaris hingga kuliner favorit anak muda, berikut daftar 10 ayam goreng dan bebek goreng paling enak di Jogja yang wajib masuk daftar wisata kuliner Anda yang dirangkum dari Google Maps pada Selasa (26/05).

1. Ayam Goreng Suharti Nama Ayam Goreng Suharti sudah sangat terkenal sebagai salah satu pelopor ayam goreng kremes legendaris di Yogyakarta.