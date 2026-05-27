Nola Amalia Rosyada
Rabu, 27 Mei 2026 | 16.16 WIB

Tamago Sando: Bekal Simpel ala Jepang yang Creamy Banget

Potret tamago sando dengan egg mayo creamy dan roti crispy. (instagram.com/@martinpraja)


JawaPos.com - Tamago Sando dari @martinpraja ini jadi salah satu menu bekal paling simpel tapi tetap terasa spesial. Isian egg mayo yang creamy dipadukan dengan roti hangat yang crispy di luar bikin sandwich ini super comforting dan mengenyangkan.

Tekstur telur yang lembut dengan rasa gurih dari mayonnaise dan lada hitam menghasilkan filling yang creamy banget tanpa bikin enek. Ditambah roti tawar tebal yang digoreng hingga kecoklatan, hasil akhirnya jadi mirip sandwich ala convenience store Jepang.

Menu ini cocok untuk sarapan, bekal sekolah atau kantor, sampai camilan praktis saat lagi malas masak ribet.

Bahan-bahan
2 pcs roti tawar tebal

5 pcs telur rebus
3 sdm mayonnaise
1/4 sdt garam
1/4 sdt lada hitam

Cara Membuat
1. Siapkan telur
Cincang putih telur lalu hancurkan kuning telur hingga halus.
2. Buat egg mayo
Campurkan telur dengan mayonnaise, garam, dan lada hitam lalu aduk hingga creamy dan rata.
3. Goreng roti
Goreng roti tawar dengan sedikit minyak hingga bagian luar kecoklatan dan crispy.
4. Belah roti
Belah bagian tengah roti menggunakan pisau tanpa memutus seluruh bagian roti.
5. Isi sandwich
Masukkan egg mayo ke dalam roti hingga penuh.
6. Sajikan
Nikmati hangat atau dingin sesuai selera.

Tamago Sando ini punya kombinasi tekstur yang enak banget: roti crispy di luar dengan isian telur creamy dan lembut di dalam. Rasanya sederhana tapi benar-benar comforting.

Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk bekal praktis karena gampang dibuat, mengenyangkan, dan tetap enak dimakan kapan saja. Simple, creamy, dan auto jadi favorit!

