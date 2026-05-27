Nola Amalia Rosyada
Rabu, 27 Mei 2026 | 16.13 WIB

Cheesy Chicken Tsukune: Juicy, Gurih, dan Lumer Keju

Potret cheesy chicken tsukune dengan ayam juicy dan mozzarella lumer. (Sumber: instagram.com/@madebythewa)


JawaPos.com - Resep Cheesy Chicken Tsukune dari @madebythewa ini jadi comfort food ala Jepang yang simpel tapi rasanya super satisfying. Tekstur ayamnya lembut dan juicy dengan isian mozzarella yang meleleh di tengah, bikin setiap gigitan terasa creamy dan gurih banget.

Perpaduan saus kecap asin, gula, dan lemon juice menghasilkan rasa manis gurih yang balance dengan sedikit sentuhan segar. Saat saus melapisi tsukune yang masih panas, aromanya langsung bikin lapar.

Menu ini cocok untuk lauk makan, bekal, atau camilan tinggi protein yang tetap terasa spesial walaupun bahan dan cara masaknya sederhana.

Bahan-bahan
250 gram dada ayam boneless
1/2 bawang bombay
Garam secukupnya
Lada putih secukupnya
2-3 sdm tepung maizena
Mozzarella cheese
Daun parsley

Bahan Saus
3 sdm kecap asin
2-3 sdm gula
1-2 sdm lemon juice
3 sdm air
1/2 sdt garam
1 sdt lada putih

Cara Membuat
1. Siapkan adonan ayam
Cincang atau haluskan dada ayam lalu campurkan dengan bawang bombay cincang, garam, lada putih, dan tepung maizena.
2. Isi keju
Ambil sedikit adonan lalu isi bagian tengah dengan mozzarella cheese. Bentuk bulat atau lonjong sesuai selera.
3. Masak tsukune
Pan fry tsukune hingga matang dan kedua sisinya kecoklatan.
4. Buat saus
Campurkan kecap asin, gula, lemon juice, air, garam, dan lada putih lalu masak hingga sedikit mengental.
5. Balur saus
Masukkan tsukune ke dalam saus lalu masak sebentar hingga bumbu melapisi ayam dengan rata.
6. Sajikan
Taburi parsley lalu nikmati selagi hangat saat kejunya masih lumer.

Cheesy Chicken Tsukune ini punya kombinasi rasa gurih manis dengan tekstur ayam yang juicy dan keju mozzarella yang meleleh di tengah. Sausnya juga bikin rasa jadi makin rich tanpa terasa berat.

Sebagai penutup, menu ini cocok banget buat kamu yang suka masakan Jepang simpel ala homemade. Praktis, comforting, dan dijamin bikin susah berhenti makan!

Editor: Novia Tri Astuti
