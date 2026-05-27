Cheesy Chicken Tsukune: Juicy, Gurih, dan Lumer Keju



JawaPos.com - Resep Cheesy Chicken Tsukune dari @madebythewa ini jadi comfort food ala Jepang yang simpel tapi rasanya super satisfying. Tekstur ayamnya lembut dan juicy dengan isian mozzarella yang meleleh di tengah, bikin setiap gigitan terasa creamy dan gurih banget.



Perpaduan saus kecap asin, gula, dan lemon juice menghasilkan rasa manis gurih yang balance dengan sedikit sentuhan segar. Saat saus melapisi tsukune yang masih panas, aromanya langsung bikin lapar.



Menu ini cocok untuk lauk makan, bekal, atau camilan tinggi protein yang tetap terasa spesial walaupun bahan dan cara masaknya sederhana.



Bahan-bahan

250 gram dada ayam boneless

1/2 bawang bombay

Garam secukupnya

Lada putih secukupnya

2-3 sdm tepung maizena

Mozzarella cheese

Daun parsley



Bahan Saus

3 sdm kecap asin

2-3 sdm gula

1-2 sdm lemon juice

3 sdm air

1/2 sdt garam

1 sdt lada putih



Cara Membuat

1. Siapkan adonan ayam

Cincang atau haluskan dada ayam lalu campurkan dengan bawang bombay cincang, garam, lada putih, dan tepung maizena.

2. Isi keju

Ambil sedikit adonan lalu isi bagian tengah dengan mozzarella cheese. Bentuk bulat atau lonjong sesuai selera.

3. Masak tsukune

Pan fry tsukune hingga matang dan kedua sisinya kecoklatan.

4. Buat saus

Campurkan kecap asin, gula, lemon juice, air, garam, dan lada putih lalu masak hingga sedikit mengental.

5. Balur saus

Masukkan tsukune ke dalam saus lalu masak sebentar hingga bumbu melapisi ayam dengan rata.

6. Sajikan

Taburi parsley lalu nikmati selagi hangat saat kejunya masih lumer.



Cheesy Chicken Tsukune ini punya kombinasi rasa gurih manis dengan tekstur ayam yang juicy dan keju mozzarella yang meleleh di tengah. Sausnya juga bikin rasa jadi makin rich tanpa terasa berat.



Sebagai penutup, menu ini cocok banget buat kamu yang suka masakan Jepang simpel ala homemade. Praktis, comforting, dan dijamin bikin susah berhenti makan!