Mille Feuille Nabe: Hotpot Jepang Simpel yang Comforting

Potret Mille Feuille Nabe ala Jepang yang gurih dan cocok untuk makan rame-rame. (instagram.com/@kellyshirouchi)
JawaPos.com - Mille Feuille Nabe dari @kellyshirouchi adalah salah satu menu hotpot Jepang yang simpel tapi tampilannya cantik dan rasanya super comforting. Perpaduan sawi putih dan beef slice yang disusun berlapis membuat hidangan ini terlihat mewah padahal cara bikinnya mudah banget.
Saat direbus, kuahnya jadi gurih alami dari daging, jamur, dan bumbu Jepang yang ringan tapi kaya rasa. Tambahan jahe dan bawang putih membuat aroma kuah makin hangat dan cocok dinikmati saat hujan atau malam hari.
Yang paling seru, menu ini cocok dimakan rame-rame langsung di meja makan ala restoran Jepang. Tinggal rebus, ambil, dan makan hangat-hangat bareng keluarga atau teman.
Bahan-bahan
Sawi putih
Daging sapi slice
Jamur shimeji, shiitake, atau enoki
Bahan Kuah
Air secukupnya
2-3 sdm soy sauce Jepang
1 sdm dashi
Merica bubuk
1 ruas jahe
3 siung bawang putih
Cara Membuat
1. Susun bahan
Tumpuk sawi putih dan beef slice secara bergantian lalu potong sesuai tinggi panci.
2. Tata dalam panci
Susun potongan sawi dan daging berdiri melingkar di dalam panci hingga penuh.
3. Tambahkan jamur
Sisipkan jamur di bagian tengah atau sela-sela susunan.
4. Buat kuah
Campurkan air, soy sauce, dashi, merica, jahe, dan bawang putih.
5. Rebus
Tuang kuah ke dalam panci lalu masak hingga sawi lembut dan daging matang.
6. Koreksi rasa
Cicipi lalu sesuaikan rasa sesuai selera.
7. Sajikan
Nikmati hangat langsung dari panci bersama nasi atau saus favorit.
Mille Feuille Nabe ini punya rasa kuah yang ringan tapi gurih dan menenangkan. Sawi putih jadi lembut manis alami, sementara beef slice tetap juicy dan meresap kuah.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget jadi comfort food saat cuaca dingin atau untuk momen makan rame-rame yang hangat dan menyenangkan. Praktis, cantik, dan bikin suasana makan jadi lebih spesial!
