Mie Kuah Telur: Comfort Food Simpel di Tanggal Tua

Potret mie kuah telur dengan kuah gurih yang nikmat disantap saat hujan. (Instagram.com/@hendrikpyong)
JawaPos.com - Mie Kuah Telur dari @hendrikpyong ini adalah definisi comfort food sederhana yang selalu berhasil bikin hangat badan dan hati. Bahannya simpel banget, tapi rasa kuahnya gurih dan comforting, apalagi dimakan malam-malam saat hujan.
Kuahnya punya perpaduan rasa savory dari saus tiram, kecap asin, dan minyak wijen yang bikin aroma mie jadi lebih wangi. Telur yang dimasukkan langsung ke kuah menghasilkan tekstur lembut mirip egg drop soup yang bikin setiap suapan terasa lebih nikmat.
Yang paling enak, resep ini super praktis dan cocok jadi penyelamat tanggal tua karena bahan-bahannya sederhana dan gampang ditemukan di rumah.
Bahan-bahan
1 pcs mie telur
1 sdm minyak wijen
Bumbu
2 siung bawang putih
2 siung bawang merah
300 ml air
1 butir telur
1 sdm kecap asin
1/2 sdm minyak wijen
1/2 sdm kecap manis
1 sdm saus tiram
1 sdt kaldu jamur
1/2 sdt lada putih
1 sdt maizena larutkan dengan air
Cara Membuat
1. Rebus mie
Masak mie hingga matang lalu campurkan dengan 1 sdm minyak wijen agar lebih harum dan tidak lengket.
2. Tumis bawang
Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.
3. Masak kuah
Tuang air lalu tambahkan kecap asin, kecap manis, saus tiram, kaldu jamur, lada putih, dan minyak wijen.
4. Masukkan telur
Saat kuah mendidih, masukkan telur lalu aduk perlahan agar membentuk serat telur lembut.
5. Kentalkan kuah
Tuang larutan maizena sedikit demi sedikit hingga kuah sedikit mengental sesuai selera.
6. Sajikan
Tuang kuah ke atas mie lalu nikmati selagi hangat.
Mie Kuah Telur ini punya rasa gurih hangat yang sederhana tapi bikin nagih. Tekstur kuah yang sedikit kental dengan telur lembut benar-benar cocok jadi menu penghangat saat cuaca dingin.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk anak kos, tanggal tua, atau siapa saja yang mau makan enak tanpa ribet dan tanpa banyak bahan. Murah, cepat, tapi tetap puas banget!
