Mie Kuah Telur: Comfort Food Simpel di Tanggal Tua



JawaPos.com - Mie Kuah Telur dari @hendrikpyong ini adalah definisi comfort food sederhana yang selalu berhasil bikin hangat badan dan hati. Bahannya simpel banget, tapi rasa kuahnya gurih dan comforting, apalagi dimakan malam-malam saat hujan.



Kuahnya punya perpaduan rasa savory dari saus tiram, kecap asin, dan minyak wijen yang bikin aroma mie jadi lebih wangi. Telur yang dimasukkan langsung ke kuah menghasilkan tekstur lembut mirip egg drop soup yang bikin setiap suapan terasa lebih nikmat.



Yang paling enak, resep ini super praktis dan cocok jadi penyelamat tanggal tua karena bahan-bahannya sederhana dan gampang ditemukan di rumah.



Bahan-bahan

1 pcs mie telur

1 sdm minyak wijen



Bumbu

2 siung bawang putih

2 siung bawang merah

300 ml air

1 butir telur

1 sdm kecap asin

1/2 sdm minyak wijen

1/2 sdm kecap manis

1 sdm saus tiram

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt lada putih

1 sdt maizena larutkan dengan air



Cara Membuat

1. Rebus mie

Masak mie hingga matang lalu campurkan dengan 1 sdm minyak wijen agar lebih harum dan tidak lengket.

2. Tumis bawang

Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.

3. Masak kuah

Tuang air lalu tambahkan kecap asin, kecap manis, saus tiram, kaldu jamur, lada putih, dan minyak wijen.

4. Masukkan telur

Saat kuah mendidih, masukkan telur lalu aduk perlahan agar membentuk serat telur lembut.

5. Kentalkan kuah

Tuang larutan maizena sedikit demi sedikit hingga kuah sedikit mengental sesuai selera.

6. Sajikan

Tuang kuah ke atas mie lalu nikmati selagi hangat.



Mie Kuah Telur ini punya rasa gurih hangat yang sederhana tapi bikin nagih. Tekstur kuah yang sedikit kental dengan telur lembut benar-benar cocok jadi menu penghangat saat cuaca dingin.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk anak kos, tanggal tua, atau siapa saja yang mau makan enak tanpa ribet dan tanpa banyak bahan. Murah, cepat, tapi tetap puas banget!