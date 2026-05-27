Lagi Liburan di Malang? Inilah 10 Rekomendasi Wisata Kuliner Legendaris yang Wajib Dicoba Saat Menjelajahi Kota Apel

JawaPos.com - Malang selalu punya cara istimewa untuk membuat siapa pun jatuh cinta. Selain udara sejuk dan lanskap kotanya yang menawan, Malang juga menyimpan kekayaan kuliner yang tumbuh bersama sejarah panjang dan selera lintas generasi.

Dari sajian berkuah hangat yang mengenyangkan hingga camilan manis penuh nostalgia, setiap sudut kota ini menghadirkan pengalaman rasa yang tak sekadar mengisi perut, tetapi juga meninggalkan kenangan.

Menurut kanal YouTube 10 BEST ID, ada sejumlah destinasi wisata kuliner di Malang yang dianggap legendaris dan wajib masuk daftar kunjungan saat liburan.

Berikut rangkuman 10 rekomendasi kuliner Malang yang siap memanjakan lidah para pencinta makanan.

1. Rawon Nguling

Rawon Nguling menjadi ikon kuliner Malang yang namanya sudah dikenal luas.

Sajian khas Jawa Timur ini berupa sup daging sapi dengan kuah hitam pekat dari kluwek yang kaya rempah.

Dagingnya empuk, kuahnya dalam dan gurih, menjadikan Rawon Nguling favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin merasakan cita rasa otentik Malang.

2. Ronde Titoni