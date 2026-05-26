8 Kuliner Lontong Kikil Terenak di Surabaya, Kikilnya Lembut Bikin Kenyang Perut

JawaPos.com - Lontong kikil adalah salah satu kuliner paling khas dari Surabaya, hadir dengan kikil sapi yang sangat empuk, kuah rempah gurih yang sangat segar, dan pilihan isian beragam yang sangat menggugah selera.

Setiap warung lontong kikil punya keistimewaan tersendiri, mulai dari kuah pedas yang membakar lidah, tambahan sumsum sapi lembut, isian kikil sangat melimpah, hingga harga yang sangat terjangkau.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1994 hingga kedai modern yang buka 24 jam penuh, pilihan lontong kikil di kota ini sangat beragam untuk semua selera dan kebutuhan.

Dilansir dari laman tripzilla.id dan Cari Kuliner Indonesia pada Selasa (26/5), berikut delapan rekomendasi kuliner lontong kikil terenak di Surabaya.

1. Kikil Kutai Jaya

Warung yang sudah berdiri sejak 1994 dan berlokasi di Jl. Kutai No. 35, Darmo, Wonokromo dan buka setiap hari dari pukul 12.00 hingga 21.30 ini menghadirkan lontong kikil dengan perpaduan bumbu rempah yang sangat kaya rasa.

Isiannya sangat lengkap terdiri dari kikil sapi dan tulang sapi yang sangat mengenyangkan, mulai dari harga Rp30.000 per porsi.

2. Lontong Kikil Sapi Lodoyo Pucang

Warung yang berlokasi di Jl. Ngagel Jaya Tengah No. 27, Pucang Sewu, Gubeng dan buka setiap hari dari pukul 13.00 hingga 21.30 ini menghadirkan lontong kikil dengan cita rasa sangat pedas yang membakar lidah.