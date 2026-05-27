Sensasi Gurih Kenyal Bakso Aci Tulang Rangu yang Bikin Nagih: Perpaduan Daging, Tulang Muda, dan Kuah Pedas Segar yang Siap Menghangatkan Suasana Makan di Rumah

JawaPos.com - Ada satu hidangan berkuah yang selalu berhasil menghadirkan kehangatan sekaligus kepuasan dalam satu mangkuk—bakso aci dengan sentuhan tulang rangu yang kenyal dan gurih.

Perpaduan antara tekstur aci yang lembut, daging yang kaya rasa, serta kuah hangat yang dibumbui rempah membuat sajian ini terasa begitu istimewa.

Ditambah dengan chili oil pedas dan segar dari jeruk limau, setiap suapan seolah menghadirkan sensasi yang lengkap dan sulit dilupakan.

Seperti yang dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, bakso aci tulang rangu ini menjadi salah satu menu yang bisa dibuat sendiri di rumah dengan hasil yang tidak kalah lezat.

Prosesnya memang terdiri dari beberapa tahap, namun setiap langkahnya menghadirkan lapisan rasa yang saling melengkapi—dari bakso, kuah, hingga pelengkapnya.

Bahan Adonan Bakso Aci:

· 200 gr daging sapi giling

· 3 siung bawang putih

· 2 ½ sdt garam