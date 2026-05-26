Naila Putri Saragih
Rabu, 27 Mei 2026 | 00.09 WIB

7 Bagian Daging Sapi Kurban yang Cocok untuk Rendang, Sop, dan Bakaran

Ilustrasi daging sapi kurban (Magnific)

Salah satu kesalahan paling umum adalah memaksakan semua bagian daging untuk satu jenis masakan saja. Hasilnya pun sering tidak memuaskan karena setiap potongan sebenarnya punya karakter yang sangat berbeda. Padahal, rahasia sederhana di balik hidangan daging kurban yang istimewa hanyalah memilih bagian daging yang tepat untuk jenis masakan yang pas.

Melansir dari laman Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI serta Sinar Himalaya, setiap bagian daging sapi memiliki tekstur, kadar lemak, dan serat yang berbeda. Oleh karena itu, potongannya harus disesuaikan dengan teknik memasak agar hasil hidangannya optimal dan tidak mengecewakan.

Berikut adalah bagian daging sapi kurban beserta jenis masakan yang paling cocok:

1. Gandik (Topside) Terbaik untuk Rendang 

Gandik adalah bagian terluar paha belakang sapi dengan tekstur padat, serat tebal, dan kandungan lemak minimal. Karakteristik inilah yang membuatnya ideal untuk rendang yang membutuhkan proses slow-cooking berjam-jam, karena daging gandik tidak mudah hancur dan justru semakin empuk menyerap bumbu semakin lama dimasak. Potong searah serat untuk hasil tekstur yang konsisten dan lezat setiap suapan.

2. Sengkel (Shank) Pilihan Utama untuk Sop 

Sengkel adalah bagian kaki sapi yang didominasi otot dan jaringan ikat dengan kandungan kolagen tinggi. Saat direbus lama, kolagen meleleh menjadi gelatin yang membuat kaldu sup terasa kaya, gurih, dan bertekstur penuh. Sengkel menghasilkan sop dengan kuah yang kuat rasanya dan daging yang kenyal dan empuk, menjadikannya pilihan favorit untuk sop sapi berkualitas.

3. Sandung Lamur (Brisket) Gurih untuk Sop dan Semur 

Sandung lamur adalah bagian dada sapi yang memiliki kombinasi daging dan lapisan lemak tipis yang mencair saat dimasak lama. Lemak inilah yang membuat kaldu sop dari sandung lamur terasa lebih kaya dan gurih dibanding bagian lainnya. Sangat cocok untuk sop, semur, atau rawon yang mengandalkan kuah beraroma dalam dan kaya rasa.

4. Has Dalam (Tenderloin) Terbaik untuk Bakaran dan Sate 

