Sensasi Tori Tamago Sando ala Minimarket Jepang yang Lagi Populer: Perpaduan Ayam Teriyaki Glaze dan Egg Mayo Lembut dalam Roti yang Praktis, Lezat, dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Ada satu jenis sandwich sederhana yang diam-diam mencuri perhatian banyak orang—tori tamago sando, roti isi khas Jepang yang terkenal dengan teksturnya yang lembut dan isian yang melimpah.

Perpaduan ayam yang gurih dengan balutan saus manis asin khas teriyaki serta egg mayo yang creamy menciptakan rasa yang seimbang dan memanjakan lidah.

Tak heran jika menu ini begitu populer di minimarket Jepang dan kini bisa dibuat sendiri di rumah dengan mudah.

Seperti yang dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, tori tamago sando ini menjadi pilihan praktis untuk sarapan, bekal, maupun camilan mengenyangkan.

Dengan bahan yang sederhana dan langkah yang tidak rumit, hidangan ini mampu menghadirkan cita rasa ala kafe Jepang langsung dari dapur sendiri.

Bahan Marinasi Ayam:

· 300 gr paha ayam filet

· 1 siung bawang putih

· ½ sdt jahe