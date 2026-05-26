Resep Garlic Parmesan Chicken Skewer: Gurih, Juicy, dan Wangi Banget

Bahan-Bahan

400 gram paha ayam fillet

2 sdm mayonnaise

1 sdt bawang putih bubuk

1/2 sdt garam

1 sdt merica bubuk

1 sdt MSG

1 sdt kaldu jamur

2 sdm keju parmesan

1 sdm parsley



Cara Membuat

1. Marinasi ayam

Potong paha ayam sesuai ukuran sekali makan lalu campurkan dengan mayonnaise dan semua bumbu.

2. Tambahkan parmesan

Masukkan keju parmesan dan parsley lalu aduk hingga ayam terbalur rata.

3. Diamkan

Marinasi ayam sekitar 20-30 menit agar bumbu lebih meresap.

4. Tusuk ayam

Tusukkan ayam ketusuk sate atau skewer.

5. Masak

Panggang di pan, grill, oven, atau air fryer hingga matang dan bagian luarnya sedikit golden brown.

6. Sajikan

Nikmati hangat dengan saus favorit atau langsung dimakan begitu saja.



Garlic Parmesan Chicken Skewer ini punya rasa gurih creamy yang balance dengan aroma bawang putih dan parsley yang menggoda. Tekstur paha ayam yang juicy bikin setiap gigitan terasa lebih nikmat.



Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk stok meal prep, camilan protein tinggi, atau sajian praktis saat lagi malas masak ribet. Simple, wangi, dan auto jadi favorit di rumah!

