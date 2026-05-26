Resep Garlic Parmesan Chicken Skewer: Gurih, Juicy, dan Wangi Banget

Potret garlic parmesan chicken skewer dengan paha ayam juicy dan bumbu gurih (Instagram @adekoerniawan_s)
JawaPos.com - Garlic Parmesan Chicken Skewer dari Instagram @adekoerniawan_s ini jadi menu simpel yang rasanya seperti makanan café atau restoran grill. Potongan paha ayam yang juicy dipadukan dengan bumbu garlic parmesan menghasilkan rasa gurih creamy yang super nagih.
Mayonnaise membantu ayam tetap moist saat dimasak, sementara kombinasi bawang putih, parmesan, dan parsley bikin aromanya wangi banget. Rasanya savory dengan sentuhan creamy asin khas keju parmesan yang bikin susah berhenti makan.
Menu ini cocok dijadikan lauk, camilan high protein, bekal, bahkan ide BBQ rumahan yang praktis tapi tetap terasa spesial.
Bahan-Bahan
400 gram paha ayam fillet
2 sdm mayonnaise
1 sdt bawang putih bubuk
1/2 sdt garam
1 sdt merica bubuk
1 sdt MSG
1 sdt kaldu jamur
2 sdm keju parmesan
1 sdm parsley
Cara Membuat
1. Marinasi ayam
Potong paha ayam sesuai ukuran sekali makan lalu campurkan dengan mayonnaise dan semua bumbu.
2. Tambahkan parmesan
Masukkan keju parmesan dan parsley lalu aduk hingga ayam terbalur rata.
3. Diamkan
Marinasi ayam sekitar 20-30 menit agar bumbu lebih meresap.
4. Tusuk ayam
Tusukkan ayam ketusuk sate atau skewer.
5. Masak
Panggang di pan, grill, oven, atau air fryer hingga matang dan bagian luarnya sedikit golden brown.
6. Sajikan
Nikmati hangat dengan saus favorit atau langsung dimakan begitu saja.
Garlic Parmesan Chicken Skewer ini punya rasa gurih creamy yang balance dengan aroma bawang putih dan parsley yang menggoda. Tekstur paha ayam yang juicy bikin setiap gigitan terasa lebih nikmat.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk stok meal prep, camilan protein tinggi, atau sajian praktis saat lagi malas masak ribet. Simple, wangi, dan auto jadi favorit di rumah!
