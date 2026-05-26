Resep Sate Taichan Kecap: Pedas Gurih dengan Sambal Nampol

JawaPos.com - Sate Taichan ala Instagram @rikasafitrilbs ini punya twist yang bikin rasanya makin spesial. Kalau biasanya sate taichan identik dengan rasa gurih pedas tanpa kecap, versi ini justru diberi sedikit olesan kecap saat dibakar, tapi hasilnya surprisingly enak banget. Ayam yang dimarinasi jadi lebih juicy dan flavorful, sementara olesan kecap memberi aroma smokey manis gurih yang bikin rasa sate makin balance. Dipadukan dengan sambal taichan yang pedas segar, setiap gigitan benar-benar bikin ketagihan. Menu ini cocok untuk bakaran santai di rumah, lauk makan malam, atau ide jualan yang simpel tapi pasti disukai banyak orang.

Bahan Marinasi

400 gram dada atau paha ayam fillet

3 siung bawang putih halus

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada bubuk

1 sdt gula pasir

1/2 sdt kaldu bubuk atau penyedap

1 sdm kecap asin

1 sdm minyak goreng



Bahan Sambal Taichan

25 buah cabai merah

Cabai rawit sesuai selera

3 siung bawang putih

2 siung bawang merah

Air secukupnya

Garam

Lada bubuk

Gula pasir

Penyedap



Cara Membuat

1. Marinasi ayam

Potong ayam kecil-kecil lalu campurkan dengan semua bahan marinasi. Diamkan minimal 30 menit agar bumbu meresap.

2. Tusuk ayam

Tusukkan ayam ke tusuk sate secukupnya.

3. Bakar sate

Bakar sate di grill atau teflon hingga matang sambil sesekali dioles sedikit kecap jika suka.

4. Buat sambal

Rebus cabai, bawang putih, dan bawang merah hingga layu lalu haluskan.

5. Bumbui sambal

Masak sambal dengan sedikit air lalu tambahkan garam, lada, gula, dan penyedap sesuai selera.

6. Sajikan

Nikmati sate taichan hangat dengan sambal melimpah.



Sate Taichan Kecap ini punya rasa gurih pedas dengan aroma bakaran yang wangi banget. Sambalnya segar dan pedasnya nampol, cocok dipadukan dengan ayam juicy yang sedikit caramelized karena kecap.



Sebagai penutup, menu ini cocok banget buat pecinta makanan pedas yang mau versi sate taichan lebih unik dan lebih nagih. Simple, smoky, dan auto bikin nambah nasi!

