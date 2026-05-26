Nola Amalia Rosyada
Selasa, 26 Mei 2026 | 12.35 WIB

Resep Sate Taichan Kecap: Pedas Gurih dengan Sambal Nampol

Potret sate taichan dengan olesan kecap dan sambal pedas segar (Instagram @rikasafitrilbs)

JawaPos.com - Sate Taichan ala Instagram @rikasafitrilbs ini punya twist yang bikin rasanya makin spesial. Kalau biasanya sate taichan identik dengan rasa gurih pedas tanpa kecap, versi ini justru diberi sedikit olesan kecap saat dibakar, tapi hasilnya surprisingly enak banget.

Ayam yang dimarinasi jadi lebih juicy dan flavorful, sementara olesan kecap memberi aroma smokey manis gurih yang bikin rasa sate makin balance. Dipadukan dengan sambal taichan yang pedas segar, setiap gigitan benar-benar bikin ketagihan.

Menu ini cocok untuk bakaran santai di rumah, lauk makan malam, atau ide jualan yang simpel tapi pasti disukai banyak orang.

Bahan Marinasi
400 gram dada atau paha ayam fillet
3 siung bawang putih halus
1/2 sdt garam
1/2 sdt lada bubuk
1 sdt gula pasir
1/2 sdt kaldu bubuk atau penyedap
1 sdm kecap asin
1 sdm minyak goreng

Bahan Sambal Taichan
25 buah cabai merah
Cabai rawit sesuai selera
3 siung bawang putih
2 siung bawang merah
Air secukupnya
Garam
Lada bubuk
Gula pasir
Penyedap

Cara Membuat
1. Marinasi ayam
Potong ayam kecil-kecil lalu campurkan dengan semua bahan marinasi. Diamkan minimal 30 menit agar bumbu meresap.
2. Tusuk ayam
Tusukkan ayam ke tusuk sate secukupnya.
3. Bakar sate
Bakar sate di grill atau teflon hingga matang sambil sesekali dioles sedikit kecap jika suka.
4. Buat sambal
Rebus cabai, bawang putih, dan bawang merah hingga layu lalu haluskan.
5. Bumbui sambal
Masak sambal dengan sedikit air lalu tambahkan garam, lada, gula, dan penyedap sesuai selera.
6. Sajikan
Nikmati sate taichan hangat dengan sambal melimpah.

Sate Taichan Kecap ini punya rasa gurih pedas dengan aroma bakaran yang wangi banget. Sambalnya segar dan pedasnya nampol, cocok dipadukan dengan ayam juicy yang sedikit caramelized karena kecap.

Sebagai penutup, menu ini cocok banget buat pecinta makanan pedas yang mau versi sate taichan lebih unik dan lebih nagih. Simple, smoky, dan auto bikin nambah nasi!

Editor: Candra Mega Sari
