Resep Tahu Isi Perkedel: Gorengan Unik yang Bikin Nagih

Potret tahu isi perkedel tanpa adonan tepung yang gurih (Instagram @jennidish)
JawaPos.com - Tahu Isi Perkedel dari Instagram @jennidish ini jadi salah satu ide gorengan yang unik tapi surprisingly enak. Kalau biasanya tahu isi identik dengan sayur atau adonan tepung, versi ini justru memakai adonan perkedel kentang yang lembut dan gurih.
Tekstur luarnya sedikit crispy setelah digoreng, sementara bagian dalamnya lembut, creamy, dan penuh rasa dari kentang, bawang goreng, seledri, dan pala. Ditambah ayam suwir sebagai isian, rasanya jadi makin gurih dan mengenyangkan.
Karena tanpa adonan tepung tebal, gorengan ini terasa lebih ringan tapi tetap puas dimakan. Cocok banget buat camilan sore, lauk nasi hangat, bahkan ide jualan rumahan.
Bahan-Bahan
500 gram kentang kukus
Garam secukupnya
Merica secukupnya
Bubuk kaldu secukupnya
1/2 sdt bubuk pala
1,5 sdm bawang goreng
Bawang prei secukupnya
Seledri secukupnya
1/2 butir telur
Isian
Tahu
Ayam suwir (opsional)
Cara Membuat
1. Haluskan kentang
Haluskan kentang kukus lalu campurkan dengan garam, merica, bubuk kaldu, pala, bawang goreng, bawang prei, seledri, dan telur.
2. Siapkan tahu
Belah tahu lalu keluarkan sedikit bagian tengahnya untuk ruang isian.
3. Isi tahu
Masukkan ayam suwir jika menggunakan, lalu tambahkan adonan perkedel ke dalam tahu hingga penuh.
4. Bentuk
Rapikan permukaan tahu isi agar adonan menempel dengan baik.
5. Goreng
Goreng dalam minyak panas hingga bagian luar golden brown dan sedikit crispy.
6. Sajikan
Nikmati hangat sebagai camilan atau lauk nasi.
Tahu Isi Perkedel ini punya kombinasi tekstur yang enak banget: tahu lembut berpadu dengan perkedel kentang yang gurih dan wangi pala. Rasanya sederhana tapi bikin susah berhenti ngemil.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk kamu yang ingin gorengan versi lebih hemat dan beda dari biasanya. Praktis, mengenyangkan, dan tetap terasa homemade banget!
