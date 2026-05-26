8 Kuliner Penyetan Paling Nampol di Surabaya, Lalapnya Melimpah Sambalnya Juara

Rekomendasi kuliner penyetan paling nampol di Surabaya / foto : Magnific/ iwankrwn
JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai surga kuliner penyetan dengan berbagai pilihan warung yang menghadirkan sambal nampol dan menggugah selera.
Dari warung legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun hingga kedai dengan menu penyetan unik yang jarang ditemukan di tempat lain, kuliner penyetan di Surabaya terus memikat banyak orang.
Setiap warung penyetan di Surabaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari sambal yang dibuat dari 50 kg cabai per hari hingga penyetan buka 24 jam yang sangat memanjakan pencinta kuliner malam.
Dilansir dari laman GoTravelly dan GoCement pada Selasa (26/5), berikut delapan rekomendasi kuliner penyetan paling nampol di Surabaya.
Baca Juga: 7 Kuliner Sate taichan Paling Lezat di Surabaya dengan Sambal Juara yang Bikin Ketagihan Parah
1. Penyetan Bang Ali
Memiliki beberapa cabang termasuk di Jalan Raya Kupang Indah, Perumahan Gunungsari Indah, dan Jalan Simpang Darmo Permai Utara Nomor 22, Sambikerep yang buka 24 jam, warung legendaris yang berdiri sejak tahun 2000 ini terkenal dengan sambalnya yang segar, gurih, dan sangat pedas.
Menu yang tersedia sangat beragam mulai dari ayam goreng, lele, pete, terong, cumi, babat, bebek, ati ampela, telur, tahu, dan tempe, dengan harga sangat terjangkau mulai Rp2.000 untuk tahu dan tempe hingga Rp15.000 untuk ayam dan bebek.
2. Sego Sambel Mak Yeye
Berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo Wetan Nomor 10, Jagir, Wonokromo, warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1982 ini buka setiap hari mulai pukul 21.00 hingga 04.00 dini hari.
Menu andalan berupa nasi pulen hangat dengan ikan pari dan sambal pedas yang sangat khas, tersedia juga lauk lain seperti ayam goreng, telur dadar, dan tempe goreng, dengan harga paket mulai Rp20.000.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK