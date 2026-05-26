8 Kuliner Penyetan Paling Nampol di Surabaya, Lalapnya Melimpah Sambalnya Juara

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai surga kuliner penyetan dengan berbagai pilihan warung yang menghadirkan sambal nampol dan menggugah selera.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun hingga kedai dengan menu penyetan unik yang jarang ditemukan di tempat lain, kuliner penyetan di Surabaya terus memikat banyak orang.

Setiap warung penyetan di Surabaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari sambal yang dibuat dari 50 kg cabai per hari hingga penyetan buka 24 jam yang sangat memanjakan pencinta kuliner malam.

Dilansir dari laman GoTravelly dan GoCement pada Selasa (26/5), berikut delapan rekomendasi kuliner penyetan paling nampol di Surabaya.

1. Penyetan Bang Ali

Memiliki beberapa cabang termasuk di Jalan Raya Kupang Indah, Perumahan Gunungsari Indah, dan Jalan Simpang Darmo Permai Utara Nomor 22, Sambikerep yang buka 24 jam, warung legendaris yang berdiri sejak tahun 2000 ini terkenal dengan sambalnya yang segar, gurih, dan sangat pedas.

Menu yang tersedia sangat beragam mulai dari ayam goreng, lele, pete, terong, cumi, babat, bebek, ati ampela, telur, tahu, dan tempe, dengan harga sangat terjangkau mulai Rp2.000 untuk tahu dan tempe hingga Rp15.000 untuk ayam dan bebek.

2. Sego Sambel Mak Yeye

Berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo Wetan Nomor 10, Jagir, Wonokromo, warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1982 ini buka setiap hari mulai pukul 21.00 hingga 04.00 dini hari.