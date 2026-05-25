9 Kuliner Nasi Gandul Paling Khas di Semarang, Kuah Gurih dan Daging Empuk yang Bikin Pembeli Rela Antre Panjang!

JawaPos.Com - Semarang dikenal sebagai salah satu kota dengan kekayaan kuliner yang begitu beragam.

Tidak hanya terkenal dengan lumpia, tahu gimbal, atau nasi ayam, kota ini juga punya banyak pilihan sajian berkuah yang selalu menggoda untuk disantap kapan saja.

Salah satu yang punya penggemar setia adalah nasi gandul. Meski berasal dari Pati, hidangan ini sudah sangat akrab di lidah masyarakat Semarang dan menjadi salah satu pilihan kuliner favorit untuk makan siang maupun makan malam.

Ciri khas nasi gandul terletak pada kuah santan berbumbu rempah dengan cita rasa gurih manis khas Jawa, dipadukan dengan potongan daging sapi yang empuk dan berbagai pilihan lauk tambahan seperti babat, kikil, paru, hingga telur.

Yang membuat nasi gandul begitu digemari bukan hanya rasanya yang kaya, tetapi juga sensasi makan yang terasa menghangatkan dan mengenyangkan.

Kuahnya yang harum dengan bumbu yang meresap membuat menu ini cocok dinikmati saat cuaca mendung, malam hari, atau bahkan saat ingin menikmati comfort food yang penuh rasa.

Di Semarang, pilihan tempat makan nasi gandul cukup beragam, mulai dari warung sederhana yang sudah punya pelanggan tetap hingga tempat makan yang lebih nyaman untuk santap bersama keluarga.

Masing-masing punya karakter rasa tersendiri yang membuat pencinta nasi gandul sering punya tempat favorit masing-masing.

Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan nasi gandul yang dinilai paling khas di Semarang, delalu ramai pembeli dan wajib dicoba.

1. Nasi Gandul Pak Memet

Nama Nasi Gandul Pak Memet hampir selalu masuk dalam daftar rekomendasi ketika membahas kuliner nasi gandul terbaik di Semarang.

Tempat makan ini dikenal karena konsistensinya dalam menyajikan nasi gandul dengan cita rasa autentik yang kaya rempah.

Kuahnya memiliki tekstur yang pas, tidak terlalu kental maupun terlalu encer, dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit manis khas Jawa yang terasa seimbang di lidah.

Potongan daging sapi yang digunakan juga terkenal empuk karena dimasak dalam waktu yang cukup lama hingga bumbu meresap sempurna ke dalam serat daging.