11 Tempat Kuliner Nasi Babat Paling Enak di Surabaya yang Cocok Buat Pecinta Jeroan dan Sambalan

JawaPos.com - Nasi babat adalah salah satu kuliner paling digemari di Surabaya, hadir dengan babat sapi yang sangat empuk, sambal pedas yang sangat nampol, dan pilihan nasi jagung atau nasi putih yang sangat khas.

Setiap warung nasi babat punya keistimewaan tersendiri, mulai dari bumbu khas, cara penyajian, menu pendamping, hingga jam buka yang sangat beragam dari pagi hingga dini hari.

Dari warung tenda sederhana di pinggir jalan yang selalu habis sebelum jam 10 pagi hingga restoran kekinian yang menyajikan berbagai pilihan lauk pendamping, pilihan nasi babat di kota ini sangat lengkap.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Putera Mentari pada Selasa (26/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner nasi babat paling enak di Surabaya.

1. Nasi babat Dukuh Kupang Barat

Warung yang berlokasi di Dukuh Kupang Barat, tepat di depan sekolah Goysen ini selalu habis sebelum pukul 10 pagi sehingga sangat disarankan untuk datang lebih awal.

Setiap porsi babat berukuran satu suapan yang sangat pas tersedia dengan harga sangat terjangkau hanya Rp15.000, menjadikannya sarapan favorit warga lokal setiap harinya.

2. Nasi babat Pegirian

Warung yang berlokasi di depan Pasar Pegirian, kawasan Wisata Sunan Ampel dan buka setiap hari mulai pukul 17.00 hingga 02.00 dini hari ini sangat terkenal dengan babat sangat gurih, tidak amis, dan sambal yang sangat nampol pedasnya.