11 Tempat Makan Nasi Gandul di Jogja, Memiliki Resep Turun-Temurun yang Menjadikan Kuliner Khas Jawa Tengah Ini Melegenda!

JawaPos.Com - Yogyakarta dikenal sebagai kota yang kaya akan kuliner tradisional dengan cita rasa yang kuat dan melekat.

Tidak hanya identik dengan gudeg, sate klathak, atau bakmi Jawa, Jogja juga menjadi tempat berkembangnya berbagai makanan khas dari daerah lain yang diterima dengan baik oleh para pencinta kuliner.

Salah satu yang cukup punya penggemar setia adalah nasi gandul. Kuliner khas Pati, Jawa Tengah, ini dikenal dengan kuah santan berwarna cokelat yang gurih, aroma rempah yang khas, serta daging sapi empuk yang membuat setiap suapan terasa memuaskan.

Karakter rasanya yang gurih, sedikit manis, dan kaya bumbu membuat nasi gandul cocok dengan lidah masyarakat Jogja yang juga akrab dengan profil rasa serupa.

Bagi pencinta makanan tradisional, nasi gandul menawarkan pengalaman makan yang sederhana tetapi penuh rasa.

Sajian ini biasanya dilengkapi dengan aneka lauk seperti empal, babat, paru, kikil, hingga telur, sehingga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

Di Jogja, cukup banyak tempat makan yang menghadirkan nasi gandul dengan pendekatan rasa yang tetap mempertahankan ciri khas Jawa Tengah.

Mulai dari warung sederhana langganan warga lokal hingga tempat makan yang lebih nyaman untuk santap bersama keluarga, pilihannya cukup beragam.

Banyak di antaranya tetap mempertahankan cara memasak tradisional yang membuat cita rasanya terasa autentik.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi tempat makan nasi gandul di Jogja yang dikenal memiliki resep turun temurun dan wajib dicoba.

1. Nasi Gandul Bu RT

Nasi Gandul Bu RT menjadi salah satu nama yang cukup populer di kalangan pencinta kuliner khas Jawa Tengah di Yogyakarta.

Tempat makan ini dikenal karena mampu menghadirkan cita rasa nasi gandul yang autentik dengan kuah gurih manis yang seimbang dan kaya rempah.

Aroma bumbu yang harum langsung terasa sejak hidangan disajikan, memberikan pengalaman makan yang menggugah selera sejak suapan pertama.