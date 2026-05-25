11 Kuliner Rujak Cingur Paling Juara di Surabaya yang Daging Cingurnya Empuk dan Rasanya Mantul

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai kota asal kuliner rujak cingur yang telah menjadi ikon kuliner juara Jawa Timur selama puluhan tahun.

Dari warung kaki lima legendaris yang telah berdiri sejak era kemerdekaan hingga restoran bergaya Jawa yang nyaman, semua tersedia di berbagai penjuru kota ini.

Bumbu petis yang kaya rasa berpadu dengan cingur sapi empuk, sayuran segar, dan berbagai isian pelengkap menjadikan setiap mangkuk rujak cingur selalu terasa istimewa.

Dilansir dari laman Nagan Tour dan Pinhome pada Senin (25/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner rujak cingur paling juara di Surabaya.

1. Rujak Cingur Genteng Durasim

Rujak Cingur Genteng Durasim di Jalan Genteng Durasim No. 29, Genteng, adalah salah satu warung rujak cingur paling legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1943 dengan bumbu petis turun-temurun yang kualitasnya tetap terjaga hingga kini.

Satu porsi seharga Rp35.000 berisi cingur, sayuran segar, nanas, mi kuning, tahu, tempe, dan kerupuk, plus tersedia menu sop buntut, buka setiap hari mulai pukul 10.30–17.30 WIB.

2. Rujak Cingur Joko Dolog

Rujak Cingur Joko Dolog di Jalan Taman Apsari, Embong Kaliasin, Genteng, menghadirkan rujak cingur dalam porsi besar dengan potongan sayuran dan daging yang jumbo serta isian seperti timun, kangkung, kacang tanah, mangga, nanas, dan cingur sapi yang empuk.