10 Kuliner Sego Sambel Paling Nampol di Surabaya, Salah Satunya Ada Mak Yeye

Rekomendasi kuliner sego sambel paling nampol di Surabaya / foto : Magnific/ NUPRO
JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner sego sambel nampol paling beragam dan autentik di Indonesia.
Dari sambal dengan level kepedasan yang bisa disesuaikan hingga sambal spesial bertekstur halus berbahan cabai segar, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.
Pilihan lauk yang beragam mulai dari ayam goreng, ikan tongkol, tempe, tahu, hingga iwak pe menambah kenikmatan setiap porsi yang disajikan.
Dilansir dari laman Nagan Tour dan ACI pada Senin (25/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner sego sambel paling nampol di Surabaya.
1. Sego Sambel Mak Yeye
Sego Sambel Mak Yeye adalah warung sego sambel legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1982 di Jalan Jagir Wonokromo Wetan No. 10, Jagir, Kecamatan Wonokromo, menghadirkan sambal khas yang diulek tradisional dengan cobek dari campuran cabai merah, bawang putih, garam, gula, dan terasi.
Selain menu utama seperti ayam goreng, telur, ikan, dan iwak pe asap, tersedia juga aneka gorengan seperti tempe, tahu isi, bakwan, dan risoles, dengan harga mulai Rp15.000–Rp25.000, buka setiap hari mulai pukul 21.00–04.00 WIB.
2. Sambelan Cuk! Sego Sambel & Penyetan
Sambelan Cuk! di Jalan Raya Jemursari No. 107, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, menyajikan sambal khas yang tidak hanya pedas tetapi juga gurih, berpadu dengan lauk pilihan seperti ayam penyet, ikan, tempe, dan tahu goreng.
Buka setiap hari mulai pukul 09.00–21.00 WIB dengan pelayanan cepat dan tersedia layanan pesan antar melalui aplikasi online untuk kemudahan pengunjung.
