8 Kuliner Rawon Paling Legit di Surabaya dengan Daging Empuk dan Kuah yang Sedap

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner rawon legit paling autentik dan beragam di Jawa Timur.

Dari rawon berkuah pekat dengan daging jumbo hingga rawon unik yang dipadukan dengan nasi pecel, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Setiap warung menghadirkan keunikan rasa tersendiri mulai dari tingkat kepekatan kuah, pilihan lauk tambahan, hingga cara penyajian yang berbeda-beda.

Dilansir dari laman Nagan Tour dan Lalamove pada Senin (25/5), berikut delapan rekomendasi kuliner Rawon paling legit di Surabaya.

1. Rawon Kalkulator

Rawon Kalkulator di Sentra PKL Taman Bungkul, Jalan Raya Darmo, Wonokromo, mendapat julukan unik karena pelayannya terkenal sangat cepat menghitung total pesanan tanpa alat bantu, menghadirkan rawon berkuah pekat dan gurih dengan potongan daging empuk.

Harga mulai dari Rp32.000–Rp42.000 per porsi, buka setiap hari mulai pukul 09.00–03.00 WIB, dan selalu ramai terutama pada malam hari.

2. Rawon Setan Embong Malang

Rawon Setan di Jalan Embong Malang No. 78/I, Genteng, mendapat julukan "setan" karena dahulu buka hingga dini hari di jam yang dianggap tidak lazim, menyajikan rawon berkuah lebih pedas dari biasanya dengan potongan daging besar dan empuk.