10 Kuliner Tahu Campur Paling Sedap di Surabaya dengan Kuah Petis Paling Gurih, Wajib Mampir!

Rekomendasi kuliner Tahu campur paling sedap di Surabaya / foto : Instagram/ fooddiary_ihn
JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner tahu campur sedap paling autentik dan beragam di Jawa Timur.
Dari tahu campur berkuah petis gurih dengan kikil berlimpah hingga versi kekinian dengan level kepedasan yang bisa disesuaikan, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.
Setiap warung menawarkan keunikan tersendiri mulai dari pilihan isian, kekentalan kuah, hingga lauk tambahan yang semakin memperkaya cita rasanya.
Dilansir dari laman Nagan Tour dan Pinhome pada Senin (25/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner Tahu campur paling sedap di Surabaya.
1. Tahu Campur H. Munaji Kapasari
Tahu Campur H. Munaji di Jalan Simokerto No. 43, Simokerto, menghadirkan keunikan berupa isian yang lebih banyak menggunakan kulit dan kikil sehingga menghasilkan cita rasa yang sangat gurih dan memanjakan lidah.
Tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera, harga mulai Rp15.000–Rp20.000 per porsi, buka setiap hari mulai pukul 10.00–22.00 WIB.
2. Tahu Campur H. ABD. Mahfud Asli Kalasan
Tahu Campur H. ABD. Mahfud di Jalan Kalasan No. 22, Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, telah berdiri sejak tahun 1979 dengan cita rasa legendaris yang selalu ramai pembeli, menghadirkan porsi dengan lebih banyak daging dibanding tahu campur pada umumnya dan kuah bertekstur pas yang mudah ditelan.
Harga mulai Rp23.000–Rp31.000 per porsi, buka setiap hari mulai pukul 10.30–22.30 WIB.
