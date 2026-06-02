12 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas NTT yang Wajib Dibawa Pulang Usai Liburan di Labuan Bajo, Ada Kain Tenun Eksotis Sampai Kopi Bajawa

JawaPos.com- NTT menjadi mutiara yang indah dari Timur Indonesia.Pesona alam yang memikat dan budayanya yang kaya, patut menjadikan NTT sebagai salah satu destinasi wisata terbaik.

Saat liburan ke NTT, anda tidak hanya dapat menikmati keindahan alamnya, tetapi juga mengenal lebih dekat budaya lokal.

Kekayaan budaya itu juga tercermin dari berbagai produk UMKM dan kerajinan khas yang banyak dijadikan oleh-oleh.

Tidak hanya bernilai ekonomis, setiap produk juga menyimpan cerita, tradisi, dan identitas dari masyarakat NTT.

Mulai dari kain tenun ikat yang sudah melegenda, sampai kelezatan daging sei yang semuanya wajib anda coba.

Berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @dekranasdaprovinsintt6520, berikut ini adalah daftar oleh-oleh yang wajib masuk ke dalam daftar belanja anda saat berlibur ke Labuan Bajo dan berbagai wilayah di provinsi NTT.

Tenun Ikat

Tidak hanya sekedar pakaian dan dijadikan oleh-oleh, tenun ikat adalah warisan budaya masyarakat NTT. tenun ikat di NTT tidak mudah ditiru karena proses pembuatannya yang rumit, yakni dengan teknik mengikat benang sebelum proses pewarnaan dan penenunan. Di NTT sendiri terdapat berbagai jenis kain tenun ikat. Mulai dari tenun ikat Sumba, tenun ikat sikka, tenun ikat manggarai, dan tenun ikat rote.

Kopi

Selain terkenal karena wisata alamnya, NTT juga merupakan daerah penghasil kopi dengan kualitas ekspor. Beragam jenis biji kopi yang tumbuh di daerah pegunungan di NTT. Jenis kopinya antara lain Kopi Flores Bajawa yang memiliki rasa khas perpaduan antara rasa karamel dengan aroma coklat dan kacang, Kopi Flores Manggarai yang memiliki rasa kompleks, Kopi Flores Ruteng dengan perpaduan rasa coklat dan gula aren, Kopi Arabika Timor dengan rasa yang earthy, Kopi Arabika Sumba dengan rasa lebih ringan, serta Kopi Robusta Timor dengan cita rasa dan karakter kopi yang bold dan kuat.

Gantungan Kunci Komodo

Gantungan kunci yang berbentuk komodo ini menjadi souvenir yang populer di NTT, terutama Labuan Bajo, gantungan kunci komodo biasanya dibuat dari kayu, resin, logam, tenunan, sampai anyaman khas Flores, bentuknya yang lucu dan unik menjadikan gantungan kunci ini simbol oleh-oleh wajib saat ke NTT.

Tas Etnik