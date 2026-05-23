Leni Setya Wati
Sabtu, 23 Mei 2026 | 22.23 WIB

15 Oleh-Oleh Khas Jogja yang Wajib Dibawa Pulang, Lengkap dengan Pusat Belanja Favorit Wisatawan

Ilustrasi oleh-oleh khas Jogja (Instagram @emakbelajarmasak)

JawaPos.com - Jogja bukan hanya terkenal dengan destinasi wisata dan budaya Jawanya yang kuat, tetapi juga memiliki banyak pilihan oleh-oleh yang selalu diburu wisatawan.

Mulai dari makanan tradisional, produk kerajinan, hingga kawasan belanja ikonik, semuanya bisa menjadi buah tangan sebelum pulang dari Kota Gudeg.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Jogja sekaligus pusat belanja yang patut masuk daftar kunjungan.

1. Dagadu Jogja

Bagi yang mencari suvenir modern dengan nuansa khas Yogyakarta, Dagadu menjadi pilihan populer.

Produk yang dijual cukup beragam, mulai dari kaos, tas, topi, hingga aksesori dengan desain unik dan sering memakai permainan kata khas Jogja.

Oleh-oleh ini cocok untuk wisatawan yang ingin membawa cendera mata bernuansa kekinian.

2. Gudeg

Belum lengkap rasanya berkunjung ke Jogja tanpa membawa gudeg sebagai buah tangan. Makanan berbahan nangka muda ini terkenal dengan cita rasa manis dan gurih yang khas.

Saat ini gudeg tersedia dalam kemasan kaleng maupun vakum sehingga lebih praktis dibawa bepergian jarak jauh.

3. Pasar Beringharjo

Pasar legendaris yang berada di kawasan Malioboro ini menjadi surga berburu oleh-oleh.

Wisatawan bisa menemukan batik, jajanan tradisional, rempah, kerajinan tangan hingga aneka aksesori dengan harga yang bervariasi. Tempat ini juga dikenal sebagai salah satu pusat belanja tertua di Jogja.

