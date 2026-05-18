16 Oleh-Oleh Khas Surabaya yang Enak dan Cocok Dijadikan Buah Tangan untuk Keluarga dan Kerabat

JawaPos.com - Surabaya tidak hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga memiliki beragam kuliner khas yang sering diburu wisatawan sebagai buah tangan.

Mulai dari kue legendaris, camilan gurih, hingga produk olahan khas pesisir, oleh-oleh khas Surabaya punya cita rasa yang unik dan mudah ditemukan.

Bagi yang sedang berkunjung ke Surabaya, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Surabaya yang bisa dibawa pulang untuk keluarga maupun kerabat seperti dilansir dari laman Ascott Star Rewards dan Traveloka.

1. Spikoe Surabaya

Spikoe Surabaya menjadi salah satu oleh-oleh yang paling identik dengan Kota Pahlawan. Kue lapis ini memiliki tekstur lembut dengan perpaduan rasa manis yang pas dan aroma khas dari bahan berkualitas.

Tampilannya yang berlapis membuatnya sering dipilih sebagai buah tangan untuk keluarga atau sajian saat berkumpul bersama.

2. Lapis Surabaya

Lapis Surabaya termasuk oleh-oleh legendaris yang selalu dicari wisatawan saat berkunjung ke kota ini.

Kue bolu berlapis tersebut memiliki tekstur empuk dengan isian selai yang memberikan rasa manis seimbang. Selain rasanya yang lezat, kemasannya juga praktis sehingga mudah dibawa saat perjalanan jauh.

3. Sambal Bu Rudy

Sambal Bu Rudy sudah lama dikenal sebagai salah satu ikon kuliner khas Surabaya. Sambal ini terkenal karena perpaduan rasa pedas, gurih, dan tambahan bawang goreng yang melimpah.

Banyak wisatawan membeli sambal ini sebagai oleh-oleh karena cocok dipadukan dengan berbagai lauk dan tahan disimpan cukup lama.