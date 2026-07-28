9 Tempat Makan Murah Meriah di Surabaya Mulai Rp 6 Ribuan, Rekomendasi Favoritnya Anak Kos dan Cocok untuk Anda yang Ingin Hemat

Ilustrasi warung nasi pecel di Surabaya/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Kuliner Surabaya selalu memiliki tempat di berbagai kalangan.
Termasuk untuk para anak kos, mahasiswa, ataupun anda yang sedang berusaha hidup lebih hemat di bulan ini.
Di Surabaya, beragam hidangan dengan harga ribuan sampai belasan ribu rupiah sudah memiliki cita rasa yang istimewa. Disajikan di warung-warung sederhana, namun cita rasanya selalu khas di setiap tempat dan memiliki cerita tersendiri.
Di Surabaya anda dapat menikmati makanan lezat dengan porsi melimpah mulai dari harga belasan ribuan bahkan hanya Rp 6.000 saja.
Seperti salah satunya, warung nasi pecel mbak Siti PDS yang berjualan di daerah Wonokromo, menawarkan seporsi nasi pecel yang mengenyangkan dengan harga Rp 6.000-an saja.
Tidak heran jika warung makan ini kerap ramai dikunjungi oleh pekerja, mahasiswa, dan juga anak-anak kos. Menu pendampingnya yang cukup beragam menjadi alasan banyak pelanggan kembali bersantap di tempat ini.
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Selain itu, masih banyak tempat makan murah meriah di Surabaya. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @10bestid pada (28/07), berikut adalah rekomendasi tempat makan murah di Surabaya yang cocok sebagai solusi cerdas untuk mengenyangkan perut anda di akhir bulan.
Nasi Pecel Godong Jati & Sambelan Mbak Siti PDS
Nasi Pecel Godong Jati & Sambelan Mbak Siti PDS beralamat di Jl. Jetis Kulon No. 22 Wonokromo. Nasi pecel di sini dibanderol dengan harga yang murah meriah, mulai dari Rp 6.000 saja dan sudah termasuk es teh gratis. Warung nasi pecel ini buka selama 24 jam nonstop.
Uniknya, nasi pecel disajikan di atas daun jati, sehingga memberikan aroma yang semakin khas. Tersedia aneka lauk pauk mulai dari telur ceplok, lentho, sate usus, ikan goreng, jeroan, tempe mendoan, sampai pepes ikan.
Tahu Tek Pak Ali
Tahu tek adalah kuliner malam khas Kota Surabaya.salah satu tempat yang menjual Tahu Tek murah meriah adalah tahu teknya Pak Ali yang beralamat di Jalan Dinoyo No. 147. Tahu tek pak ali disajikan dengan porsi melimpah, terdiri dari lontong, tahu goreng, telur goreng,kentang goreng, dan tauge yang melimpah ruah.
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