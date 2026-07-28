Kulineran di Daerah Waru Sidoarjo, Ada Bakso Urat dengan Kuah Kaldu yang Super Gurih

JawaPos.Com - Waru,merupakan sebuah kecamatan di Kota Sidoarjo. Letaknya yang berbatasan langsung dengan kota Surabaya membuat wilayah ini selalu ramai.

Sebagai salah satu pintu gerbang utama menuju Surabaya dari arah Sidoarjo, kawasan waru selalu ramai dengan berbagai aktivitas.

Di kawasan ini, setiap hari berlangsung aktivitas masyarakat, mulai dari kuliah, bekerja, sampai berjualan. Salah satu kuliner di Waru yang tidak boleh dilewatkan adalah deretan street food yang sudah melegenda.

Kuliner legendaris di Waru menjadi pilihan banyak orang untuk mengisi perut, terutama bagi warga sekitar maupun para pengendara yang melintas.

Bagi anda yang sedang lewat Waru ataupun ingin mencari rekomendasi kuliner di pinggir jalan di daerah ini,maka anda wajib mencoba beberapa rekomendasi kuliner legendaris di Waru.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @iansuhendra yang dikutip pada (28/07) berikut rekomendasi tempat makan di Waru yang bisa anda singgahi.

Soto Sartika Ayam Lamongan

Soto Sartika berada di Jl. Brigjend Katamso No.27, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256. Tempat makan menyajikan Soto Lamongan legendaris yang paling terkenal di Waru. Seporsinya terdiri dari nasi, suwiran ayam, potongan uritan, kubis, seledri, dan taburan bawang goreng. Soto sartika memiliki kuah berwarna kuning, kental, dan berkaldu. Rasanya dominan gurih dengan cita rasa rempah-rempah yang kuat. Selain soto ayamnya disini juga jual menu ayam geprek dan penyetan yang juga menjadi menu favorit. Seporsi soto ayam dibanderol mulai dari Rp 15.000.

Bakso Kembar dan Mie Ayam Ndower