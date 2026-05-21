12 Oleh-Oleh Khas Pekalongan: Selain Batik Ada Jajanan Tradisional hingga Produk Legendaris

JawaPos.com - Pekalongan dikenal luas sebagai Kota Batik yang memiliki corak khas dan sudah terkenal hingga mancanegara.
Namun, daerah di pesisir utara Jawa Tengah ini ternyata juga menyimpan banyak pilihan oleh-oleh menarik selain batik.
Mulai dari camilan tradisional, minuman khas, hingga produk legendaris, semuanya cocok dibawa pulang sebagai buah tangan.
Dilansir dari laman Tokopedia dan GoTravelly, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Pekalongan yang paling terkenal dan banyak dicari wisatawan.
Baca Juga:Wisata ke Garut? Ini 20 Jenis Oleh-Oleh Khas yang Jangan Sampai Terlewat, dari Dodol hingga Camilan Tradisional
1. Limun Oriental
Limun Oriental termasuk minuman legendaris yang sudah lama melekat dengan Pekalongan.
Minuman bersoda tradisional ini dikenal dengan kemasan botol klasik serta sensasi segar yang berbeda dari minuman modern pada umumnya.
Rasanya ringan dengan sentuhan manis yang pas sehingga cocok diminum saat cuaca panas.
Selain rasanya yang khas, Limun Oriental juga sering diburu wisatawan karena memiliki nilai nostalgia tersendiri.
Banyak pengunjung membeli minuman ini sebagai oleh-oleh sekaligus koleksi karena tampilannya yang unik dan ikonik.
2. Apem Kesesi
Apem Kesesi menjadi salah satu jajanan tradisional paling terkenal dari Pekalongan. Kue ini berasal dari daerah Kesesi dan memiliki tekstur empuk dengan cita rasa manis yang khas.
Proses pembuatannya masih mempertahankan cara tradisional sehingga rasa autentiknya tetap terjaga.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah