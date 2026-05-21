12 Oleh-Oleh Khas Pekalongan: Selain Batik Ada Jajanan Tradisional hingga Produk Legendaris

JawaPos.com - Pekalongan dikenal luas sebagai Kota Batik yang memiliki corak khas dan sudah terkenal hingga mancanegara.

Namun, daerah di pesisir utara Jawa Tengah ini ternyata juga menyimpan banyak pilihan oleh-oleh menarik selain batik.

Mulai dari camilan tradisional, minuman khas, hingga produk legendaris, semuanya cocok dibawa pulang sebagai buah tangan.

Dilansir dari laman Tokopedia dan GoTravelly, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Pekalongan yang paling terkenal dan banyak dicari wisatawan.

1. Limun Oriental

Limun Oriental termasuk minuman legendaris yang sudah lama melekat dengan Pekalongan.

Minuman bersoda tradisional ini dikenal dengan kemasan botol klasik serta sensasi segar yang berbeda dari minuman modern pada umumnya.

Rasanya ringan dengan sentuhan manis yang pas sehingga cocok diminum saat cuaca panas.

Selain rasanya yang khas, Limun Oriental juga sering diburu wisatawan karena memiliki nilai nostalgia tersendiri.

Banyak pengunjung membeli minuman ini sebagai oleh-oleh sekaligus koleksi karena tampilannya yang unik dan ikonik.

2. Apem Kesesi

Apem Kesesi menjadi salah satu jajanan tradisional paling terkenal dari Pekalongan. Kue ini berasal dari daerah Kesesi dan memiliki tekstur empuk dengan cita rasa manis yang khas.