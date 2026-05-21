13 Kuliner Nasi Bebek Paling Diburu di Surabaya Cocok buat Makan Malam yang Sambalnya Bikin Keringatan

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan kuliner nasi bebek paling beragam yang selalu diburu oleh pecinta kuliner lokal maupun wisatawan.

Dari bebek bumbu hitam khas Madura hingga bebek goreng garing dengan sambal khas yang pedasnya nampol, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Setiap warung memiliki keunikan bumbu dan cara pengolahan tersendiri yang membuat cita rasa bebeknya tidak tertandingi dan selalu memanjakan lidah.

Dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly pada Kamis (21/5), berikut 13 rekomendasi kuliner nasi bebek paling diburu di Surabaya.

1. Bebek Carok Manyar

Bebek Carok di Jalan Raya Manyar No. 53D, Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, menghadirkan bebek bumbu hitam jumbo berukuran besar dengan daging lembut bebas bau anyir, dilengkapi sambal mangga segar yang pedasnya kuat.

Harga mulai dari Rp20.000 untuk porsi kecil dan Rp45.000 untuk porsi besar, buka setiap hari mulai pukul 08.00–00.00 WIB.

2. Bebek Tugu Pahlawan Asli