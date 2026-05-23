12 Surga Kuliner Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, Selalu Ramai dan Jadi Favorit Wisatawan!

JawaPos.Com - Stasiun Pasar Turi menjadi salah satu titik kedatangan paling sibuk di Surabaya, terutama bagi wisatawan yang datang menggunakan kereta api dari berbagai kota di Pulau Jawa.

Letaknya yang berada di kawasan pusat kota membuat area sekitarnya dipenuhi banyak pilihan kuliner yang mudah dijangkau tanpa perlu menempuh perjalanan jauh.

Bagi pelancong yang baru tiba setelah perjalanan panjang, menemukan tempat makan enak yang lokasinya dekat tentu menjadi keuntungan besar.

Begitu juga bagi penumpang transit atau mereka yang masih punya waktu sebelum jadwal keberangkatan berikutnya, kawasan sekitar Pasar Turi menawarkan banyak pilihan makanan yang praktis sekaligus memuaskan.

Selain itu, kuliner di sekitar Stasiun Pasar Turi tidak hanya terbatas pada makanan cepat saji atau camilan ringan.

Kawasan ini juga punya banyak tempat makan dengan cita rasa khas Surabaya yang kuat, mulai dari bebek goreng berbumbu hitam, soto hangat, kare kambing, seafood, hingga rumah makan keluarga dengan pilihan menu yang lebih lengkap.

Karena berada di area yang aktif hampir sepanjang hari, banyak tempat makan di sini yang selalu ramai oleh pekerja, warga lokal, hingga wisatawan yang sengaja mampir untuk mencicipi kuliner khas kota pahlawan.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas surga kuliner di dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya yang wajib dicoba.

1. Kare Kambing & Sapi Bu Hj. Sani

Bagi pencinta makanan berkuah dengan cita rasa kaya rempah, Kare Kambing & Sapi Bu Hj. Sani menjadi salah satu destinasi kuliner yang cukup terkenal di sekitar kawasan Pasar Turi.

Tempat ini sering menjadi pilihan para wisatawan, pekerja, maupun warga lokal yang ingin menikmati hidangan hangat dengan rasa yang kuat dan mengenyangkan.

Lokasinya yang tidak jauh dari Stasiun Pasar Turi juga membuatnya mudah dijangkau sebelum atau sesudah perjalanan.

Menu andalan di sini adalah kare kambing dan kare sapi dengan kuah kental berwarna kuning keemasan yang kaya akan rempah-rempah khas Nusantara.

Aroma rempahnya terasa menggugah selera sejak hidangan disajikan, sementara daging yang digunakan umumnya empuk dan berpadu sempurna dengan kuah gurih yang meresap hingga ke dalam serat daging.