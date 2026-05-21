14 Kuliner Bakso Paling Enak di Surabaya dengan Pentol Lembut, Banyak Varian dan Kuah Gurih

rekomendasi kuliner bakso paling enak di Surabaya. (Magnific/ jakasuryanta)
JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner bakso enak paling beragam dan berkualitas di Jawa Timur.
Dari bakso kerikil mini hingga bakso berbentuk kotak yang unik, semua variasi tersedia di berbagai warung legendaris yang tersebar di penjuru kota ini.
Harga yang sangat terjangkau mulai dari ribuan rupiah menjadikan setiap warung bakso di kota ini selalu ramai dan tidak pernah sepi pengunjung.
Dilansir dari laman Traveloka dan Bobobox pada Kamis (21/5), berikut 14 rekomendasi kuliner bakso paling enak di Surabaya.
1. Bakso Pak Salim
Bakso Pak Salim di Jalan Raya Mulyosari No. 70, Kalisari, Mulyorejo menyajikan berbagai pilihan bakso mulai dari bakso campur, bakso kasar, bakso halus, tahu bakso, mie bihun, mie kuning, hingga pangsit goreng dengan harga mulai Rp15.000 per porsi.
Buka setiap hari mulai pukul 09.00–19.00 WIB, namun disarankan datang lebih awal karena porsi yang tersedia sering habis sebelum jam tutup.
2. Bakso Cak Ateng
Bakso Cak Ateng di Jalan Kenjeran No. 486C, Gading, Kecamatan Tambaksari, buka setiap hari mulai pukul 11.00–22.00 WIB, menyajikan pilihan bakso pentung, ranjau cabai, jamur, keju, tetelan, sumsum, dan siomay dalam porsi super besar.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah