14 Kuliner Bakso Paling Enak di Surabaya dengan Pentol Lembut, Banyak Varian dan Kuah Gurih

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner bakso enak paling beragam dan berkualitas di Jawa Timur.

Dari bakso kerikil mini hingga bakso berbentuk kotak yang unik, semua variasi tersedia di berbagai warung legendaris yang tersebar di penjuru kota ini.

Harga yang sangat terjangkau mulai dari ribuan rupiah menjadikan setiap warung bakso di kota ini selalu ramai dan tidak pernah sepi pengunjung.

Dilansir dari laman Traveloka dan Bobobox pada Kamis (21/5), berikut 14 rekomendasi kuliner bakso paling enak di Surabaya.

1. Bakso Pak Salim

Bakso Pak Salim di Jalan Raya Mulyosari No. 70, Kalisari, Mulyorejo menyajikan berbagai pilihan bakso mulai dari bakso campur, bakso kasar, bakso halus, tahu bakso, mie bihun, mie kuning, hingga pangsit goreng dengan harga mulai Rp15.000 per porsi.

Buka setiap hari mulai pukul 09.00–19.00 WIB, namun disarankan datang lebih awal karena porsi yang tersedia sering habis sebelum jam tutup.

2. Bakso Cak Ateng