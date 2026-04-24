Magnum Matcha Protein: Es Krim Matcha Unik, Creamy, dan Tinggi Protein

Potret Magnum Matcha tinggi protein dengan alpukat, yogurt, dan whey matcha. (Sumber: instagram.com/@ocit.mci9)
JawaPos.com - Kalau biasanya es krim identik dengan dessert manis biasa, Magnum Matcha dari @ocit.mci9 ini hadir dengan versi yang lebih unik dan tinggi protein.
Perpaduan matcha, alpukat, yogurt, dan cokelat dark menghasilkan es krim creamy dengan rasa yang tetap indulgent tapi terasa lebih “fit”.
Yang paling menarik tentu penggunaan dada ayam rebus dalam adonan es krim. Meski terdengar tidak biasa, teksturnya justru membantu membuat es krim lebih padat dan tinggi protein tanpa rasa ayam yang dominan.
Dipadukan dengan matcha whey dan alpukat, hasil akhirnya tetap creamy dan lembut.
Lapisan dark chocolate dengan kacang cincang juga membuat sensasi makan jadi lebih mirip Magnum versi premium. Saat cokelat digigit, ada tekstur crunchy yang berpadu dengan isi matcha creamy di dalamnya.
Bahan Es Krim
200 ml susu
200 gram dada ayam rebus, cuci bersih
1 buah alpukat
37 gram matcha whey (bisa diganti bubuk silky pudding matcha)
50 gram yogurt
2 tetes stevia (opsional)
Sejumput garam
Bahan Chocolate Coating
100 gram dark chocolate
2 sdt minyak kelapa atau minyak goreng
2 sdm almond atau kacang tanah sangrai cincang
Cara Membuat
1. Blender bahan es krim
Masukkan susu, dada ayam rebus, alpukat, matcha whey, yogurt, stevia, dan garam ke blender.
Blender hingga benar-benar halus dan creamy.
2. Bekukan
Tuang adonan ke cetakan es krim lalu simpan di freezer hingga beku sempurna.
3. Buat coating cokelat
Lelehkan dark chocolate bersama minyak lalu campurkan kacang cincang.
4. Celup es krim
Keluarkan es krim dari cetakan lalu celupkan ke cokelat leleh hingga terlapisi rata.
5. Dinginkan kembali
Simpan sebentar di freezer hingga lapisan cokelat mengeras.
6. Sajikan
Nikmati saat dingin untuk sensasi creamy dan crunchy yang maksimal.
Magnum Matcha Protein ini punya rasa matcha yang creamy dengan sedikit pahit khas teh hijau, dipadukan lapisan dark chocolate crunchy yang bikin makin nagih. Teksturnya padat tapi tetap lembut, cocok jadi dessert sehat atau snack tinggi protein.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin ngemil manis tanpa terlalu guilty. Unik, creamy, dan tampilannya juga aesthetic banget buat dessert homemade!
