Magnum Matcha Protein: Es Krim Matcha Unik, Creamy, dan Tinggi Protein

JawaPos.com - Kalau biasanya es krim identik dengan dessert manis biasa, Magnum Matcha dari @ocit.mci9 ini hadir dengan versi yang lebih unik dan tinggi protein.

Perpaduan matcha, alpukat, yogurt, dan cokelat dark menghasilkan es krim creamy dengan rasa yang tetap indulgent tapi terasa lebih “fit”.



Yang paling menarik tentu penggunaan dada ayam rebus dalam adonan es krim. Meski terdengar tidak biasa, teksturnya justru membantu membuat es krim lebih padat dan tinggi protein tanpa rasa ayam yang dominan.

Dipadukan dengan matcha whey dan alpukat, hasil akhirnya tetap creamy dan lembut.



Lapisan dark chocolate dengan kacang cincang juga membuat sensasi makan jadi lebih mirip Magnum versi premium. Saat cokelat digigit, ada tekstur crunchy yang berpadu dengan isi matcha creamy di dalamnya.



Bahan Es Krim

200 ml susu

200 gram dada ayam rebus, cuci bersih

1 buah alpukat

37 gram matcha whey (bisa diganti bubuk silky pudding matcha)

50 gram yogurt

2 tetes stevia (opsional)

Sejumput garam



Bahan Chocolate Coating

100 gram dark chocolate

2 sdt minyak kelapa atau minyak goreng

2 sdm almond atau kacang tanah sangrai cincang



Cara Membuat

1. Blender bahan es krim

Masukkan susu, dada ayam rebus, alpukat, matcha whey, yogurt, stevia, dan garam ke blender.

Blender hingga benar-benar halus dan creamy.

2. Bekukan

Tuang adonan ke cetakan es krim lalu simpan di freezer hingga beku sempurna.

3. Buat coating cokelat

Lelehkan dark chocolate bersama minyak lalu campurkan kacang cincang.

4. Celup es krim

Keluarkan es krim dari cetakan lalu celupkan ke cokelat leleh hingga terlapisi rata.

5. Dinginkan kembali

Simpan sebentar di freezer hingga lapisan cokelat mengeras.