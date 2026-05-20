10 Rekomendasi Tempat Nongkrong dan Kulineran di Kota Lama Semarang, Ditemani Nuansa Klasik yang Instagramable!

JawaPos.Com - Kota Lama Semarang selalu punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun warga lokal yang ingin menikmati suasana kota tua dengan nuansa klasik yang penuh karakter.

Kawasan ini dikenal dengan deretan bangunan heritage bergaya kolonial, jalanan estetik yang cocok untuk berjalan santai, hingga banyak spot foto yang membuat setiap sudut terasa Instagramable.

Tidak hanya menarik untuk wisata sejarah, Kota Lama juga menjadi destinasi favorit untuk nongkrong dan berburu kuliner dengan suasana yang berbeda dari area lain di Semarang.

Mulai dari cafe dengan interior vintage, restoran dengan konsep heritage, hingga tempat nongkrong santai dengan menu kopi, dessert, hingga makanan berat, kawasan ini menawarkan banyak pilihan menarik untuk quality time bersama teman, pasangan, maupun keluarga.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi tempat nongkrong dan kulineran di Kota Lama Semarang yang cocok untuk menikmati suasana klasik dan estetik.

1. Spiegel Bar & Bistro

Spiegel menjadi salah satu ikon kuliner paling populer di kawasan Kota Lama Semarang dengan bangunan heritage bergaya kolonial yang sangat khas.

Begitu memasuki area restoran, suasana klasik langsung terasa melalui perpaduan interior industrial dan vintage yang elegan.

Banyak pengunjung datang tidak hanya untuk menikmati makanan, tetapi juga berburu spot foto estetik yang sangat cocok untuk media sosial.

Pencahayaan hangat dan detail bangunan lawas membuat suasana nongkrong terasa lebih nyaman dan berkelas.

Pilihan menu di sini cukup beragam, mulai dari pasta, steak, pizza, burger, hingga aneka kopi dan dessert yang cocok untuk teman bersantai.

Tempat ini juga sering menjadi pilihan untuk quality time, meeting santai, hingga makan malam bersama pasangan atau keluarga.

Harga menu umumnya berkisar Rp35.000 hingga Rp150.000 tergantung pilihan makanan dan minuman.

2. Tekodeko Koffiehuis