12 Tempat Makan Enak View Pantai di Jogja, Kuliner Mantap Ditemani Semilir Angin Laut

JawaPos.com - Kawasan pantai selatan Jogja menyimpan banyak tempat makan enak yang memadukan hidangan lezat dengan pemandangan laut yang luar biasa memukau.

Dari restoran di atas tebing hingga kafe tepi pantai bergaya Bali, semua tersedia untuk memanjakan selera sekaligus memanjakan mata di Jogja.

Kuliner di kawasan pantai selatan ini menawarkan pengalaman bersantap yang tak akan terlupakan dengan sajian seafood segar dan suasana alam yang menenangkan.

Dilansir dari laman Wisatamu dan tripzilla.id pada Rabu (20/5), berikut 12 rekomendasi kuliner tempat makan paling paling enak view pantai Jogja.

1. Obelix Sea View

Obelix Sea View menawarkan restoran bernama Element Restaurant yang menyajikan menu khas Indonesia seperti sop iga, nasi goreng, dan sate, serta hidangan internasional seperti pizza, steak, dan pasta.

Pemandangan laut selatan Jawa bisa dinikmati langsung dari area rooftop yang menjulang di atas bukit, berlokasi di Giricahyo, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, buka Senin–Jumat pukul 09.00–21.00 WIB dan Sabtu–Minggu pukul 08.00–22.00 WIB.

2. Puncak Segoro

Puncak Segoro berdiri di atas tebing tinggi di kawasan Girikarto, Panggang, Gunungkidul, dengan tiga lantai yang menawarkan panorama laut lepas yang indah dari bangku-bangku di area terbuka.