12 Tempat Makan Enak View Pantai di Jogja, Kuliner Mantap Ditemani Semilir Angin Laut

rekomendasi kuliner tempat makan paling enak view pantai Jogja. (Magnific/ rawpixel.com)
JawaPos.com - Kawasan pantai selatan Jogja menyimpan banyak tempat makan enak yang memadukan hidangan lezat dengan pemandangan laut yang luar biasa memukau.
Dari restoran di atas tebing hingga kafe tepi pantai bergaya Bali, semua tersedia untuk memanjakan selera sekaligus memanjakan mata di Jogja.
Kuliner di kawasan pantai selatan ini menawarkan pengalaman bersantap yang tak akan terlupakan dengan sajian seafood segar dan suasana alam yang menenangkan.
Dilansir dari laman Wisatamu dan tripzilla.id pada Rabu (20/5), berikut 12 rekomendasi kuliner tempat makan paling paling enak view pantai Jogja.
1. Obelix Sea View
Obelix Sea View menawarkan restoran bernama Element Restaurant yang menyajikan menu khas Indonesia seperti sop iga, nasi goreng, dan sate, serta hidangan internasional seperti pizza, steak, dan pasta.
Pemandangan laut selatan Jawa bisa dinikmati langsung dari area rooftop yang menjulang di atas bukit, berlokasi di Giricahyo, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, buka Senin–Jumat pukul 09.00–21.00 WIB dan Sabtu–Minggu pukul 08.00–22.00 WIB.
2. Puncak Segoro
Puncak Segoro berdiri di atas tebing tinggi di kawasan Girikarto, Panggang, Gunungkidul, dengan tiga lantai yang menawarkan panorama laut lepas yang indah dari bangku-bangku di area terbuka.
Menu favorit berupa seafood platter lengkap dengan udang, cumi, dan ikan bakar tersedia dengan harga Rp25.000–Rp100.000, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00–18.00 WIB.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK