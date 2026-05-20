15 Kuliner Lezat Sekitar Candi Borobudur, Tempat Makan Tradisional dengan Rasa Spesial

rekomendasi kuliner tempat makan lezat sekitar candi Borobudur.
JawaPos.com - Kawasan sekitar Candi Borobudur menyimpan banyak pilihan tempat makan lezat yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari sop empal legendaris sejak tahun 1940-an hingga restoran elegan di perbukitan Menoreh dengan pemandangan sangat memukau.
Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik khas Magelang, konsep tempat yang sangat unik, harga terjangkau, hingga jam buka yang sangat fleksibel.
Dari mangut ikan beong yang hanya bisa ditemukan di kawasan Sungai Progo hingga nasi lesah berkuah santan rempah yang sangat hangat, kekayaan kuliner di kawasan Borobudur ini tidak ada habisnya untuk dieksplorasi.
Dilansir dari laman Rumah123 dan AO Transport Bus pada Rabu (20/5), berikut 15 rekomendasi kuliner tempat makan lezat sekitar candi Borobudur.
1. Sop Empal Bu Haryoko
Warung yang sudah berdiri sejak tahun 1940-an ini berlokasi di Jl. Veteran No. 9, Muntilan, Magelang dan buka setiap hari dari pukul 06.00 hingga 14.00, sangat cocok untuk sarapan sebelum mengunjungi candi.
Semangkuk sop bening dengan sayuran segar, nasi putih hangat, dan empal daging sangat empuk tersedia bersama pilihan menu bihun sop, paru, dan berbagai baceman, mulai dari Rp17.000–Rp50.000.
2. Mangut Beong Sehati
