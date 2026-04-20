Ube Banana Pudding: Dessert Lembut, Creamy, dan Super Lumer

JawaPos.com - Ube Banana Pudding dari @stella_permata ini adalah salah satu dessert yang tampilannya cantik tapi rasanya juga benar-benar comforting. Perpaduan ube (ubi ungu), pisang, pastry cream, dan whipped cream menciptakan tekstur yang lembut, creamy, dan lumer di mulut.



Yang membuat dessert ini spesial adalah lapisan ube base yang manis alami dan creamy. Ubi ungu yang sudah dikukus dihaluskan lalu dicampur dengan susu dan susu kental manis, menghasilkan rasa yang lembut dengan aroma khas yang earthy dan sedikit manis alami.



Pastry cream di dalamnya menambah rasa rich dan silky, sementara whipped cream dairy membuat teksturnya semakin ringan dan airy. Ditambah potongan pisang segar, dessert ini punya kombinasi rasa manis, creamy, dan fruity yang seimbang di setiap lapisan.



Bahan Pastry Cream

250 gram susu

38 gram gula

60 gram kuning telur

20 gram tepung maizena

25 gram unsalted butter



Bahan Ube Base

200 gram ube (setelah dikukus)

100 ml susu

25 gram susu kental manis

250 gram whipping cream dairy



Pelengkap

Pisang

Egg drop cookies



Cara Membuat

1. Buat pastry cream

Campurkan susu, gula, kuning telur, dan maizena. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental. Matikan api lalu tambahkan butter, aduk hingga halus dan lembut. Dinginkan.

2. Siapkan ube base

Haluskan ube kukus, lalu campur dengan susu dan susu kental manis hingga lembut. Sisihkan.

3. Kocok whipped cream

Kocok whipping cream hingga soft peak, lalu campurkan sebagian ke ube base untuk hasil lebih ringan dan creamy.

4. Susun pudding

Dalam wadah, susun layer: egg drop cookies, pastry cream, ube cream, lalu pisang. Ulangi sesuai selera.