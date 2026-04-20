Ube Banana Pudding: Dessert Lembut, Creamy, dan Super Lumer

Potret ube banana pudding dengan pastry cream, whipped cream, dan pisang segar. (Sumber: instagram.com/@stella_permata)
JawaPos.com - Ube Banana Pudding dari @stella_permata ini adalah salah satu dessert yang tampilannya cantik tapi rasanya juga benar-benar comforting. Perpaduan ube (ubi ungu), pisang, pastry cream, dan whipped cream menciptakan tekstur yang lembut, creamy, dan lumer di mulut.
Yang membuat dessert ini spesial adalah lapisan ube base yang manis alami dan creamy. Ubi ungu yang sudah dikukus dihaluskan lalu dicampur dengan susu dan susu kental manis, menghasilkan rasa yang lembut dengan aroma khas yang earthy dan sedikit manis alami.
Pastry cream di dalamnya menambah rasa rich dan silky, sementara whipped cream dairy membuat teksturnya semakin ringan dan airy. Ditambah potongan pisang segar, dessert ini punya kombinasi rasa manis, creamy, dan fruity yang seimbang di setiap lapisan.
Bahan Pastry Cream
250 gram susu
38 gram gula
60 gram kuning telur
20 gram tepung maizena
25 gram unsalted butter
Bahan Ube Base
200 gram ube (setelah dikukus)
100 ml susu
25 gram susu kental manis
250 gram whipping cream dairy
Pelengkap
Pisang
Egg drop cookies
Cara Membuat
1. Buat pastry cream
Campurkan susu, gula, kuning telur, dan maizena. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental. Matikan api lalu tambahkan butter, aduk hingga halus dan lembut. Dinginkan.
2. Siapkan ube base
Haluskan ube kukus, lalu campur dengan susu dan susu kental manis hingga lembut. Sisihkan.
3. Kocok whipped cream
Kocok whipping cream hingga soft peak, lalu campurkan sebagian ke ube base untuk hasil lebih ringan dan creamy.
4. Susun pudding
Dalam wadah, susun layer: egg drop cookies, pastry cream, ube cream, lalu pisang. Ulangi sesuai selera.
5. Dinginkan
Simpan di kulkas beberapa jam agar semua layer menyatu dan tekstur lebih set.
Ube Banana Pudding ini punya kombinasi rasa yang lembut, creamy, dan manis alami. Ube memberikan aroma khas yang unik, pisang menambah kesegaran, dan pastry cream membuat dessert ini terasa lebih rich.
Sebagai penutup, dessert ini cocok banget untuk hidangan spesial, jualan, atau sekadar treat di rumah. Cantik di lapisan, lembut di tekstur, dan bikin susah berhenti sendok!
