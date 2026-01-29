Nasi Gurih Aroma: Nasi Bejek Gurih Pedas yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau lagi cari ide menu rumahan yang sederhana tapi rasanya “nendang”, Nasi Gurih Aroma dari @firhanmci6 ini wajib banget dicoba.

Konsepnya mirip nasi bejek yang sekarang banyak digemari: nasi hangat dicampur berbagai lauk dan bumbu lalu diaduk sampai semua rasa menyatu sempurna.



Yang bikin menu ini spesial adalah perpaduan ikan pindang tongkol suwir, kol goreng, kangkung goreng, dan daun jeruk cincang yang aromanya langsung bikin lapar.

Saat semuanya dicampur ke nasi panas lalu sedikit “dibejek”, rasa gurih, pedas, dan wangi rempahnya benar-benar meresap di setiap suapan.



Menu ini juga cocok banget dijadikan ide jualan karena bahannya sederhana, mudah dibuat dalam jumlah banyak, tapi rasanya tetap memorable. Apalagi kalau disajikan hangat dengan tambahan sambal atau kerupuk, dijamin auto habis.



Bahan-bahan

6 potong ikan pindang tongkol, goreng lalu suwir

600 gram nasi

100 gram kol goreng

1 genggam kangkung goreng

8 lembar daun jeruk, cincang

2 sdt kaldu ayam

1 sdt penyedap



Bumbu Tumis

5 butir bawang merah

7 butir bawang putih

5 buah cabai rawit merah

1 sdt gula



Cara Membuat

1. Siapkan lauk

Goreng ikan pindang tongkol lalu suwir-suwir. Siapkan kol goreng dan kangkung goreng.

2. Tumis bumbu

Haluskan atau cincang bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Tumis hingga harum lalu tambahkan gula.

3. Campurkan nasi

Masukkan nasi hangat ke dalam wadah besar. Tambahkan tongkol suwir, kol goreng, kangkung goreng, dan daun jeruk.

4. Tambahkan bumbu

Masukkan bumbu tumis, kaldu ayam, dan penyedap. Aduk sambil sedikit ditekan atau “dibejek” agar semua rasa tercampur rata.