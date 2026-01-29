Nasi Gurih Aroma: Nasi Bejek Gurih Pedas yang Bikin Nagih

Potret nasi gurih aroma dengan tongkol suwir yang cocok untuk ide jualan. (Sumber: instagram.com/@firhanmci6)
JawaPos.com - Kalau lagi cari ide menu rumahan yang sederhana tapi rasanya “nendang”, Nasi Gurih Aroma dari @firhanmci6 ini wajib banget dicoba.
Konsepnya mirip nasi bejek yang sekarang banyak digemari: nasi hangat dicampur berbagai lauk dan bumbu lalu diaduk sampai semua rasa menyatu sempurna.
Yang bikin menu ini spesial adalah perpaduan ikan pindang tongkol suwir, kol goreng, kangkung goreng, dan daun jeruk cincang yang aromanya langsung bikin lapar.
Saat semuanya dicampur ke nasi panas lalu sedikit “dibejek”, rasa gurih, pedas, dan wangi rempahnya benar-benar meresap di setiap suapan.
Menu ini juga cocok banget dijadikan ide jualan karena bahannya sederhana, mudah dibuat dalam jumlah banyak, tapi rasanya tetap memorable. Apalagi kalau disajikan hangat dengan tambahan sambal atau kerupuk, dijamin auto habis.
Bahan-bahan
6 potong ikan pindang tongkol, goreng lalu suwir
600 gram nasi
100 gram kol goreng
1 genggam kangkung goreng
8 lembar daun jeruk, cincang
2 sdt kaldu ayam
1 sdt penyedap
Bumbu Tumis
5 butir bawang merah
7 butir bawang putih
5 buah cabai rawit merah
1 sdt gula
Cara Membuat
1. Siapkan lauk
Goreng ikan pindang tongkol lalu suwir-suwir. Siapkan kol goreng dan kangkung goreng.
2. Tumis bumbu
Haluskan atau cincang bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Tumis hingga harum lalu tambahkan gula.
3. Campurkan nasi
Masukkan nasi hangat ke dalam wadah besar. Tambahkan tongkol suwir, kol goreng, kangkung goreng, dan daun jeruk.
4. Tambahkan bumbu
Masukkan bumbu tumis, kaldu ayam, dan penyedap. Aduk sambil sedikit ditekan atau “dibejek” agar semua rasa tercampur rata.
5. Sajikan
Nikmati selagi hangat bersama sambal dan pelengkap favorit.
Nasi Gurih Aroma ini punya rasa yang sederhana tapi sangat bikin ketagihan. Gurih dari tongkol, aroma daun jeruk yang kuat, dan tekstur sayur goreng yang sedikit crunchy membuat nasi ini terasa ramai dan nikmat.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk makan harian, bekal, bahkan ide jualan nasi bejek kekinian. Modal simpel, rasa maksimal, dan dijamin bikin orang pengen nambah terus!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK