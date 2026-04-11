Pizza Indomie Keju: Camilan Simple yang Selalu Bikin Nagih

Potret pizza Indomie keju yang gampang namun super lezat. (Sumber: instagram.com/@pratiwirmdhny)
JawaPos.com - Kalau Indomie dan keju dipertemukan, hasilnya hampir pasti susah gagal. Resep Pizza Indomie Keju dari @pratiwirmdhny ini jadi salah satu comfort food paling simpel tapi tetap bikin ngiler sejak pertama lihat.
Dengan bahan yang super minimal dan cara masak yang cepat, menu ini cocok banget buat camilan malam, teman nonton, atau sekadar pengganjal lapar saat malas masak ribet.
Teksturnya unik karena mie yang dimasak bersama telur akan membentuk dasar seperti pizza tipis. Bagian bawahnya sedikit crispy, sementara bagian atasnya lembut dan cheesy karena dipenuhi keju quick melt yang meleleh sempurna.
Rasa gurih khas Indomie berpadu dengan creamy-nya keju membuat menu ini sederhana tapi tetap satisfying. Bahkan tanpa topping tambahan pun rasanya sudah bikin nagih.
Tapi kalau mau lebih meriah, kamu juga bisa menambahkan sosis, smoked beef, cabai, atau oregano sesuai selera.
Bahan-bahan
2 bungkus Indomie
2 butir telur
Keju quick melt secukupnya
Minyak goreng secukupnya
Cara Membuat
1. Rebus mie
Masak Indomie hingga setengah matang lalu tiriskan. Campurkan dengan bumbu Indomie.
2. Campur telur
Masukkan telur ke dalam mie lalu aduk hingga tercampur rata.
3. Masak di pan
Panaskan sedikit minyak di pan anti lengket, lalu tuang adonan mie. Ratakan hingga membentuk seperti pizza.
4. Tambahkan keju
Taburkan keju quick melt di atasnya sebanyak yang diinginkan.
5. Masak hingga matang
Tutup pan agar keju meleleh sempurna dan bagian bawah mie menjadi crispy keemasan.
6. Sajikan
Angkat, potong seperti pizza, lalu nikmati selagi hangat.
Pizza Indomie Keju ini punya kombinasi rasa yang sederhana tapi bikin happy. Gurih dari mie instan, lembut dari telur, dan lumer creamy dari keju membuat setiap gigitan terasa comforting banget.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk siapa saja yang ingin masak cepat dengan hasil yang tetap enak dan memuaskan. Simple, murah, cheesy, dan dijamin langsung habis dalam sekali duduk!
