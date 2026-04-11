Pizza Indomie Keju: Camilan Simple yang Selalu Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau Indomie dan keju dipertemukan, hasilnya hampir pasti susah gagal. Resep Pizza Indomie Keju dari @pratiwirmdhny ini jadi salah satu comfort food paling simpel tapi tetap bikin ngiler sejak pertama lihat.

Dengan bahan yang super minimal dan cara masak yang cepat, menu ini cocok banget buat camilan malam, teman nonton, atau sekadar pengganjal lapar saat malas masak ribet.



Teksturnya unik karena mie yang dimasak bersama telur akan membentuk dasar seperti pizza tipis. Bagian bawahnya sedikit crispy, sementara bagian atasnya lembut dan cheesy karena dipenuhi keju quick melt yang meleleh sempurna.



Rasa gurih khas Indomie berpadu dengan creamy-nya keju membuat menu ini sederhana tapi tetap satisfying. Bahkan tanpa topping tambahan pun rasanya sudah bikin nagih.

Tapi kalau mau lebih meriah, kamu juga bisa menambahkan sosis, smoked beef, cabai, atau oregano sesuai selera.



Bahan-bahan

2 bungkus Indomie

2 butir telur

Keju quick melt secukupnya

Minyak goreng secukupnya



Cara Membuat

1. Rebus mie

Masak Indomie hingga setengah matang lalu tiriskan. Campurkan dengan bumbu Indomie.

2. Campur telur

Masukkan telur ke dalam mie lalu aduk hingga tercampur rata.

3. Masak di pan

Panaskan sedikit minyak di pan anti lengket, lalu tuang adonan mie. Ratakan hingga membentuk seperti pizza.

4. Tambahkan keju

Taburkan keju quick melt di atasnya sebanyak yang diinginkan.

5. Masak hingga matang

Tutup pan agar keju meleleh sempurna dan bagian bawah mie menjadi crispy keemasan.