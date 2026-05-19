8 Kuliner Legend dan Enak Sekitar Gedung Sate Bandung, Tempat Makan Buat Isi Perut Saat Liburan

Rekomendasi kuliner tempat makan legend dan enak sekitar Gedung Sate Bandung / foto : Magnific/ FaizDorpy
JawaPos.com - Kawasan sekitar Gedung Sate Bandung menyimpan deretan tempat makan legend yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari sate jando ikonik dengan antrean panjang hingga kupat tahu yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an.
Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik khas Sunda, sejarah panjang yang kaya, hingga harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan.
Dari roti bakar klasik bergaya vintage yang sudah ada sejak 1958 hingga surabi dengan berbagai topping yang beroperasi sejak era 1990-an, kekayaan kuliner di kawasan ini sangat tidak ada habisnya.
Dilansir dari laman Rumah123 dan bookingtogo pada Selasa (19/5), berikut delapan rekomendasi kuliner tempat makan legend dan enak sekitar Gedung Sate Bandung.
Baca Juga: 13 Kuliner Lezat Sekitar Stasiun Tawang Semarang, Cocok Buat Cari Tempat Makan Saat Nunggu Kereta
1. Sate Jando Gasibu
Warung yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk, tepat di belakang Gedung Sate ini selalu ramai dengan antrean panjang yang sudah menjadi pemandangan sangat ikonik setiap harinya.
Menu sate jando menggunakan bagian daging sapi berbumbu jahe dan kunyit yang menghasilkan rasa sangat gurih dan kenyal, dengan pilihan tambahan sate ayam dan sapi, mulai dari Rp20.000.
2. Cuanki dan Batagor Serayu
Warung yang berlokasi di Jl. Serayu No. 2, Cihapit, Bandung Wetan dan sudah sangat legendaris sejak tahun 1990-an ini menghadirkan cuanki dengan tekstur sangat lembut dan kenyal yang selalu diburu pembeli.
Setiap porsi berisi bakso, siomay, tahu goreng, tahu rebus dalam kuah kaldu sangat gurih bertabur bawang goreng dan seledri, dengan batagor berbumbu kacang yang juga tidak kalah istimewa, mulai dari Rp20.000.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20