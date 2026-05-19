8 Kuliner Legend dan Enak Sekitar Gedung Sate Bandung, Tempat Makan Buat Isi Perut Saat Liburan

JawaPos.com - Kawasan sekitar Gedung Sate Bandung menyimpan deretan tempat makan legend yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari sate jando ikonik dengan antrean panjang hingga kupat tahu yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik khas Sunda, sejarah panjang yang kaya, hingga harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan.

Dari roti bakar klasik bergaya vintage yang sudah ada sejak 1958 hingga surabi dengan berbagai topping yang beroperasi sejak era 1990-an, kekayaan kuliner di kawasan ini sangat tidak ada habisnya.

Dilansir dari laman Rumah123 dan bookingtogo pada Selasa (19/5), berikut delapan rekomendasi kuliner tempat makan legend dan enak sekitar Gedung Sate Bandung.

1. Sate Jando Gasibu

Warung yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk, tepat di belakang Gedung Sate ini selalu ramai dengan antrean panjang yang sudah menjadi pemandangan sangat ikonik setiap harinya.

Menu sate jando menggunakan bagian daging sapi berbumbu jahe dan kunyit yang menghasilkan rasa sangat gurih dan kenyal, dengan pilihan tambahan sate ayam dan sapi, mulai dari Rp20.000.

2. Cuanki dan Batagor Serayu

Warung yang berlokasi di Jl. Serayu No. 2, Cihapit, Bandung Wetan dan sudah sangat legendaris sejak tahun 1990-an ini menghadirkan cuanki dengan tekstur sangat lembut dan kenyal yang selalu diburu pembeli.