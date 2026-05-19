12 Es Teler Paling Enak dan Rekomended di Semarang: Full Isian Alpukat, Nangka, Kelapa Muda, dan Susu yang Menyegarkan

Ilustrasi Menu es teler dari Es Teler Sumber Rejeki.(Dok. Es teler sumber rejeki)
JawaPos.Com - Semarang dikenal sebagai kota kuliner yang kaya dengan beragam makanan khas, mulai dari lumpia, tahu gimbal, nasi ayam, hingga aneka dessert tradisional yang tetap digemari lintas generasi.
Di tengah cuaca Semarang yang cenderung hangat, es teler menjadi salah satu pilihan minuman segar yang selalu menggoda.
Kombinasi alpukat yang lembut, nangka harum, kelapa muda segar, susu kental manis, sirup, dan es batu menciptakan sensasi manis creamy yang menyegarkan sekaligus mengenyangkan.
Tak heran jika minuman tradisional ini tetap punya banyak penggemar, baik untuk pelepas dahaga setelah aktivitas, dessert setelah makan, maupun teman santai bersama keluarga.
Ada yang mempertahankan resep klasik dengan rasa autentik, ada pula yang menghadirkan versi modern dengan isian lebih beragam.
Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi tempat es teler paling enak di Semarang yang yang wajib dikunjungi saat berada di kota Atlas.
1. Es Teler Banyumanik
Es Teler Banyumanik menjadi salah satu tempat favorit di Semarang bagi pencinta dessert tradisional yang menyegarkan.
Tempat ini cukup dikenal karena menghadirkan es teler dengan isian lengkap serta rasa manis yang pas di lidah.
Kombinasi alpukat, kelapa muda, nangka, susu, dan es serut menciptakan sensasi segar yang cocok dinikmati saat cuaca panas.
Banyak pelanggan menyukai rasa dessert di sini karena tetap terasa ringan namun cukup memuaskan untuk pelepas dahaga.
Porsinya juga tergolong pas untuk dinikmati sendiri maupun bersama keluarga setelah makan siang.
Tempat ini sering ramai terutama pada siang hingga sore hari karena menjadi pilihan favorit warga sekitar Banyumanik.
Suasana tempat makan cukup sederhana namun nyaman untuk bersantai sambil menikmati dessert dingin khas Nusantara.
