8 Es Teler Paling Mantap di Bandung, Perpaduan Rasa Manis, Segar, dan Creamy yang Pas di Lidah, Cocok untuk Dessert Makan Siang! 

Es Teler 77 Paris Van Java menjadi salah satu destinasi favorit pencinta dessert tradisional Indonesia di Bandung.

Nama Es Teler 77 sendiri sudah sangat dikenal luas karena konsisten menghadirkan es teler dengan rasa klasik yang tetap terjaga kualitasnya dari waktu ke waktu.

Kombinasi alpukat, kelapa muda, nangka, susu, dan es serut menghasilkan rasa creamy yang pas dengan sensasi segar yang cocok dinikmati kapan saja.

Cabang di Paris Van Java cukup populer karena berada di salah satu pusat perbelanjaan terkenal di Bandung yang ramai dikunjungi wisatawan maupun warga lokal.

Banyak pelanggan datang untuk menikmati dessert setelah berbelanja, bersantai bersama keluarga, atau sekadar melepas dahaga di tengah aktivitas kota.

Selain es teler, tersedia juga berbagai menu makanan dan minuman khas Indonesia lainnya.