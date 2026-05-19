8 Es Teler Paling Mantap di Bandung, Perpaduan Rasa Manis, Segar, dan Creamy yang Pas di Lidah, Cocok untuk Dessert Makan Siang! 

JawaPos.Com - Bandung memang dikenal dengan udara yang relatif sejuk, tetapi saat siang hari, terutama di kawasan pusat kota, area wisata, dan pusat perbelanjaan, minuman segar tetap menjadi pilihan yang banyak dicari.
Di tengah menjamurnya minuman modern, es teler tetap punya tempat istimewa di hati pencinta kuliner Indonesia.
Kombinasi alpukat lembut, nangka harum, kelapa muda segar, susu kental manis, dan es batu menciptakan sensasi manis, creamy, sekaligus menyegarkan yang sangat cocok untuk melepas dahaga.
Tidak hanya sebagai penutup makan, es teler juga sering menjadi teman santai saat quality time bersama keluarga atau sahabat.
Bandung punya beberapa spot menarik untuk menikmati dessert tradisional ini, mulai dari brand legendaris hingga tempat dessert modern yang menghadirkan es teler dengan tampilan lebih kekinian.
Dilansir dari Google Maps, inilah delapan rekomendasi kuliner es teler paling mantap di Bandung yang wajib di coba, cocok untuk dessert makan siang.
1. Es Teler 77 Paris Van Java
Es Teler 77 Paris Van Java menjadi salah satu destinasi favorit pencinta dessert tradisional Indonesia di Bandung.
Nama Es Teler 77 sendiri sudah sangat dikenal luas karena konsisten menghadirkan es teler dengan rasa klasik yang tetap terjaga kualitasnya dari waktu ke waktu.
Kombinasi alpukat, kelapa muda, nangka, susu, dan es serut menghasilkan rasa creamy yang pas dengan sensasi segar yang cocok dinikmati kapan saja.
Cabang di Paris Van Java cukup populer karena berada di salah satu pusat perbelanjaan terkenal di Bandung yang ramai dikunjungi wisatawan maupun warga lokal.
Banyak pelanggan datang untuk menikmati dessert setelah berbelanja, bersantai bersama keluarga, atau sekadar melepas dahaga di tengah aktivitas kota.
Selain es teler, tersedia juga berbagai menu makanan dan minuman khas Indonesia lainnya.
Suasana restorannya nyaman dengan konsep modern yang cocok untuk berbagai kalangan.
