12 Warung Martabak di Bandung, Mulai dari Cita Rasa Modern hingga Klasik yang Bikin Para Pelanggan Ketagihan! 

JawaPos.Com - Kota Bandung selalu menjadi destinasi kuliner yang tidak pernah membosankan.

Selain dikenal dengan cafe estetik, makanan kekinian, dan jajanan legendaris, kota Bandung juga punya banyak warung martabak yang layak masuk daftar kuliner malam favorit.

Martabak menjadi salah satu camilan yang hampir selalu berhasil menarik perhatian, baik martabak manis dengan tekstur lembut, aroma mentega yang menggoda, serta topping melimpah, maupun martabak telur dengan isian gurih yang kaya rempah dan cocok dinikmati saat udara Bandung sedang sejuk.

Daya tarik martabak di Bandung terletak pada variasinya yang sangat beragam. Anda bisa menemukan martabak klasik dengan topping cokelat, kacang, wijen, dan keju yang mengingatkan pada cita rasa nostalgia, hingga martabak modern dengan topping premium seperti Ovomaltine, Toblerone, red velvet, matcha, dan berbagai kreasi kekinian lainnya.

Tidak hanya soal rasa, beberapa tempat juga sudah menjadi legenda kuliner dengan pelanggan setia yang terus datang karena kualitas rasa yang konsisten.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas warung martabak enak di Bandung dengan cita rasa klasik hingga modern yang bikin ketagihan.

1. Martabak San Francisco

Martabak San Francisco menjadi salah satu nama besar dalam dunia martabak premium di Bandung yang sudah dikenal luas oleh pencinta kuliner malam.

Tempat ini terkenal dengan tekstur martabak manis yang lembut, tebal, dan terasa buttery ketika masih hangat.

Pilihan toppingnya juga sangat beragam, mulai dari rasa klasik seperti cokelat kacang keju hingga varian modern seperti Nutella, Ovomaltine, Toblerone, dan cream cheese yang tampil melimpah di atas martabak.

Selain martabak manis, martabak telur di sini juga cukup populer karena memiliki isian yang padat, gurih, dan kaya rasa.

Banyak pelanggan menyukai kualitas rasa yang tetap konsisten meski sudah lama dikenal sebagai salah satu martabak premium favorit di Bandung.

Ukuran porsinya juga cukup besar sehingga cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman saat malam hari.

Untuk menikmati menu di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp45.000 hingga Rp160.000 per porsi, sementara alamat lengkapnya berada di Jalan Lodaya Nomor 123, Bandung.