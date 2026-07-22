Resep Martabak Lonjor Isi Telur, Sosis, dan Daun Bawang yang Gurih dan Renyah

Potret martabak lonjor dengan kulit renyah dan isian melimpah. (Sumber: instagram.com/@humaakitchen)

JawaPos.com - Martabak telur selalu menjadi camilan favorit karena memiliki kulit yang renyah dengan isian yang gurih dan melimpah.

Jika biasanya martabak berbentuk kotak, kali ini Anda bisa mencoba Martabak Lonjor, versi memanjang yang tidak kalah lezat dan lebih mudah dipotong menjadi beberapa bagian.



Dilansir dari Instagram @humaakitchen, resep ini menggunakan adonan kulit yang direndam dalam minyak sehingga lebih lentur dan mudah dibentuk. Dipadukan dengan isian telur, sosis, bawang bombai, serta daun bawang yang melimpah, hasilnya adalah martabak dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam.



Martabak lonjor memiliki bentuk yang unik sehingga cocok disajikan sebagai camilan keluarga, bekal, hingga ide jualan. Kulitnya tipis dan renyah, sementara isiannya padat dengan perpaduan telur, sosis, dan rempah yang harum.



Selain itu, bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit jika adonan kulit sudah dipersiapkan dengan baik.



Bahan-Bahan

Bahan Kulit

300 gram tepung terigu protein sedang

1 sdt garam

70 ml minyak goreng

140 ml air

Minyak goreng secukupnya untuk merendam adonan



Bahan Isian

6 butir telur

3 siung bawang putih, cincang

1 buah bawang bombai, potong kecil

4 batang sosis, potong dadu

250 gram daun bawang, iris tipis



Bumbu Isian

½ sdm bubuk kari

½ sdt garam

1 sdt kaldu bubuk

½ sdt lada bubuk



Cara Membuat Martabak Lonjor

1. Buat Adonan Kulit

Campurkan tepung terigu dan garam.

Tambahkan minyak goreng serta air sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan kalis dan halus.

Bagi adonan sesuai ukuran yang diinginkan, lalu rendam seluruh adonan dalam minyak.

Diamkan minimal selama 1 jam agar adonan menjadi lebih lentur dan mudah ditipiskan.

2. Siapkan Isian

Dalam wadah, kocok telur.

Masukkan bawang putih, bawang bombai, sosis, dan daun bawang.

Tambahkan bubuk kari, garam, kaldu bubuk, serta lada bubuk.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

3. Bentuk Martabak

Ambil satu adonan kulit, lalu pipihkan dan tarik perlahan hingga tipis.

Letakkan isian secukupnya di bagian tengah, kemudian lipat kedua sisi hingga membentuk lonjor yang rapat.

4. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng martabak hingga kedua sisinya berwarna kuning keemasan dan kulitnya menjadi renyah.

Angkat lalu tiriskan.

5. Sajikan

Potong-potong martabak sesuai selera.

Sajikan selagi hangat bersama acar timun, cabai rawit, atau saus favorit.



Merendam adonan dalam minyak merupakan langkah penting agar kulit martabak elastis dan tidak mudah sobek saat ditarik tipis. Saat menggoreng, gunakan api sedang agar kulit matang merata tanpa cepat gosong.

Pastikan isian tidak terlalu banyak supaya martabak mudah dilipat dan tidak bocor ketika digoreng. Setelah matang, tiriskan di atas rak kawat agar kulit tetap renyah lebih lama.



Selain sosis, isian martabak lonjor bisa dikreasikan dengan daging cincang, ayam suwir, kornet, udang, atau jamur.

Anda juga dapat menambahkan keju parut atau cabai rawit iris jika menyukai cita rasa yang lebih gurih dan pedas. Martabak ini paling nikmat disajikan bersama acar mentimun, cabai rawit hijau, atau saus sambal sebagai pelengkap.



Martabak Lonjor menjadi pilihan camilan gurih yang cocok dinikmati kapan saja. Kulitnya yang tipis dan renyah berpadu dengan isian telur, sosis, serta daun bawang yang melimpah menghasilkan cita rasa yang sulit ditolak.

Selain cocok untuk camilan keluarga, resep ini juga berpotensi menjadi ide jualan karena tampilannya menarik dan disukai banyak orang.