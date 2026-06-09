Bikin Diet Lupa Diri! 10 Martabak dan Terang Bulan Paling Diburu di Surabaya, Toppingnya Melimpah

JawaPos.com - Martabak selalu punya tempat spesial di hati para pencinta kuliner Indonesia.

Baik martabak telur yang gurih maupun martabak manis yang di Surabaya lebih dikenal dengan sebutan terang bulan, keduanya hampir selalu menjadi pilihan saat mencari camilan malam yang mengenyangkan.

Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki banyak tempat berburu martabak yang sudah terkenal selama puluhan tahun.

Tidak sedikit di antaranya yang bahkan menjadi legenda kuliner dan tetap ramai meski tren kuliner terus berubah dari waktu ke waktu.

Mulai dari terang bulan dengan topping premium hingga martabak telur berisi daging melimpah dan keju mozzarella yang lumer, berikut 10 martabak dan terang bulan paling diburu di Surabaya yang wajib masuk daftar kuliner Anda yang dihimpun dari kanal YouTube 10 Best ID pada Selasa (09/06).

1. Holland Martabak Terang Bulan Jika berbicara tentang martabak legendaris di Surabaya, nama Holland Martabak Terang Bulan hampir selalu menjadi yang pertama disebut.

Berdiri sejak tahun 1987, tempat ini dikenal sebagai salah satu pelopor terang bulan premium di Kota Pahlawan.

Keunggulan utamanya terletak pada adonan yang tebal, padat, dan memiliki pinggiran yang renyah.

Pilihan toppingnya juga sangat beragam, mulai dari kacang cokelat klasik hingga Nutella, Toblerone, Ovomaltine, dan berbagai kombinasi premium lainnya.