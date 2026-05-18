11 Daftar Oleh-Oleh Khas Lumajang yang Wajib Dibeli, Ada Pisang Agung hingga Tape Pisang

JawaPos.com - Lumajang dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang kaya akan hasil pertanian, terutama pisang.
Tak heran jika kota ini sering dijuluki sebagai Kota Pisang karena memiliki beragam olahan berbahan dasar pisang yang khas dan banyak diburu wisatawan.
Selain terkenal dengan wisata alam seperti Gunung Semeru dan Tumpak Sewu, Lumajang juga menyimpan aneka kuliner serta oleh-oleh tradisional yang sayang untuk dilewatkan.
Bagi wisatawan yang sedang berkunjung, berikut daftar oleh-oleh khas Lumajang yang wajib dibawa pulang sebagai buah tangan seperti dilansir dari laman Visit Lumajang dan Traveloka.
Baca Juga:16 Oleh-Oleh Khas Surabaya yang Enak dan Cocok Dijadikan Buah Tangan untuk Keluarga dan Kerabat
1. Pisang Agung
Jika berbicara tentang Lumajang, Pisang Agung menjadi nama pertama yang langsung terlintas.
Buah khas ini dikenal memiliki ukuran yang lebih besar dibanding jenis pisang biasa dengan bentuk memanjang, daging buah tebal, serta rasa manis alami yang lembut di lidah.
Pisang Agung tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar, tetapi juga diolah menjadi beragam produk seperti sale pisang, keripik, tape, hingga aneka kue.
Karena menjadi komoditas unggulan daerah, Pisang Agung sering diburu wisatawan sebagai buah tangan utama setelah berkunjung ke Lumajang.
2. Keripik Pisang
Keripik pisang menjadi oleh-oleh paling praktis untuk dibawa pulang karena memiliki daya simpan cukup lama.
Dibuat dari pisang pilihan yang diiris tipis lalu digoreng hingga renyah, camilan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dan manis yang disukai banyak orang.
Saat ini keripik pisang khas Lumajang hadir dalam berbagai varian rasa seperti original, cokelat, balado, keju, hingga karamel.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong