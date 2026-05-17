Selalu Diincar Pembeli, Ini 9 Gudeg Koyor Paling Enak di Semarang

Ilustrasi gudeg koyor / Foto: budaya-indonesia.org

JawaPos.com - Kota Semarang dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner yang kaya akan cita rasa khas Indonesia.

Di berbagai penjuru kota, para penikmat makanan dapat menemukan sajian gudeg koyor yang sudah terkenal dengan kelezatannya.

Menu tradisional ini menghadirkan perpaduan tekstur koyor yang empuk dengan racikan bumbu rempah yang meresap hingga menghasilkan rasa yang begitu nikmat.

Berdasarkan informasi dari Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Minggu (17/5), terdapat sembilan tempat makan gudeg koyor di Semarang yang layak untuk dicoba.

1. Gudeg koyor mbak tum

Tempat makan legendaris ini menyajikan suasana sederhana namun sangat nyaman untuk dikunjungi pada malam hari.

Kamu bisa menemukannya di wilayah Peterongan maupun Jalan Majapahit nomor 200 yang beroperasi mulai sore pukul 17.00.

Selain olahan urat sapi, tersedia pula menu pendamping seperti lontong opor, babat goreng, hingga sambal pete yang menggugah selera.

2. Gudeg mantep koyor bu har

Warung ini merupakan destinasi yang sangat tepat jika kamu sangat menyukai porsi besar dengan limpahan lemak sapi.

Lokasinya berada di Jalan MT Haryono nomor 331 dan selalu siap melayani pelanggan setiap hari hingga tengah malam.

Ciri khas utamanya terletak pada sambal pedas yang sangat ikonik sehingga memberikan keseimbangan rasa pada gurihnya santan.