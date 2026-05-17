10 Kuliner Gado-Gado di Bandung dengan Suasana Sederhana namun Memiliki Rasa Premium yang Memajakan Lidah!

JawaPos.Com - Bandung dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang sangat dinamis, mulai dari makanan modern yang viral hingga sajian tradisional yang tetap bertahan di hati para penikmatnya.

Di tengah maraknya cafe estetik dan restoran kekinian, kuliner klasik seperti gado-gado tetap memiliki penggemar setia.

Hidangan sederhana yang terdiri dari aneka sayuran segar, lontong, tahu, tempe, telur, dan siraman bumbu kacang yang kaya rasa ini memang selalu berhasil menghadirkan pengalaman makan yang memuaskan.

Meski tampil sederhana, rasa gado-gado yang dibuat dengan racikan bumbu yang tepat bisa terasa sangat premium dan menggoda sejak suapan pertama.

Menariknya, banyak tempat makan gado-gado di Bandung justru mempertahankan konsep warung sederhana tanpa banyak kemewahan, tetapi justru di sanalah letak keistimewaannya.

Rasa autentik, bahan yang segar, dan bumbu kacang yang diracik dengan karakter khas menjadi alasan mengapa tempat-tempat ini tetap ramai dicari warga lokal maupun wisatawan.

Ditambah dengan harga yang relatif ramah di kantong, gado-gado menjadi pilihan favorit untuk sarapan, makan siang, hingga santapan ringan yang tetap mengenyangkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh kuliner gado-gado enak di Bandung dengan suasana sederhana namun rasa premium yang memanjakan lidah.