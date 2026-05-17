10 Kuliner Gado-Gado di Bandung dengan Suasana Sederhana namun Memiliki Rasa Premium yang Memajakan Lidah!

Ilustrasi gado-gado di Bandung. (Pexels/ Man Fon Wong)
JawaPos.Com - Bandung dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang sangat dinamis, mulai dari makanan modern yang viral hingga sajian tradisional yang tetap bertahan di hati para penikmatnya.
Di tengah maraknya cafe estetik dan restoran kekinian, kuliner klasik seperti gado-gado tetap memiliki penggemar setia.
Hidangan sederhana yang terdiri dari aneka sayuran segar, lontong, tahu, tempe, telur, dan siraman bumbu kacang yang kaya rasa ini memang selalu berhasil menghadirkan pengalaman makan yang memuaskan.
Meski tampil sederhana, rasa gado-gado yang dibuat dengan racikan bumbu yang tepat bisa terasa sangat premium dan menggoda sejak suapan pertama.
Menariknya, banyak tempat makan gado-gado di Bandung justru mempertahankan konsep warung sederhana tanpa banyak kemewahan, tetapi justru di sanalah letak keistimewaannya.
Rasa autentik, bahan yang segar, dan bumbu kacang yang diracik dengan karakter khas menjadi alasan mengapa tempat-tempat ini tetap ramai dicari warga lokal maupun wisatawan.
Ditambah dengan harga yang relatif ramah di kantong, gado-gado menjadi pilihan favorit untuk sarapan, makan siang, hingga santapan ringan yang tetap mengenyangkan.
Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh kuliner gado-gado enak di Bandung dengan suasana sederhana namun rasa premium yang memanjakan lidah.
1. Gado-Gado Teuku Angkasa
Gado-Gado Teuku Angkasa menjadi salah satu tempat favorit di Bandung bagi pencinta kuliner tradisional, khususnya gado-gado dengan cita rasa autentik dan kualitas yang konsisten.
Tempat ini dikenal dengan bumbu kacangnya yang kental, gurih, dan memiliki perpaduan rasa manis yang pas sehingga mampu menyatu sempurna dengan aneka sayuran segar.
Setiap porsi biasanya berisi lontong lembut, kentang, tahu, telur rebus, kol, tauge, mentimun, hingga taburan bawang goreng dan kerupuk yang membuat hidangan terasa semakin lengkap.
Daya tarik utama tempat ini terletak pada kualitas bumbu kacangnya yang terasa medok dan kaya rasa.
Teksturnya cukup halus dengan aroma kacang sangrai yang kuat sehingga memberikan sensasi makan yang lebih nikmat.
Meski tampil dengan konsep warung sederhana, rasa yang ditawarkan terasa premium dan mampu membuat banyak pelanggan datang kembali.
