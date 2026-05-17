Cara Masak Semur Bola-Bola Daging Sapi agar Empuk dan Tidak Amis Serta Bumbu Meresap dan Kuah Legit

JawaPos.com - Semur bola-bola daging bisa jadi pilihan menu rumahan yang praktis sekaligus menggugah selera.

Perpaduan bola daging sapi yang gurih dengan kuah semur manis legit membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat. Teksturnya empuk, bumbunya meresap, dan disukai mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Menu ini juga cocok dijadikan ide masakan keluarga saat stok daging sapi tersedia di rumah.

Proses pembuatannya cukup sederhana, mulai dari menggiling daging, membentuk bola-bola, hingga memasaknya dalam kuah semur yang kaya rempah.

Yuk ikuti resep lengkapnya seperti dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel pada Minggu (17/5).

Bahan Bola-Bola Daging

- 500 gram daging sapi paha

- 300 gram kentang

- 1 sdt garam

- 1 sdt merica bubuk

- 60 gram bawang bombai

- 30 gram bawang putih

- 1 butir telur ayam

- 2 sdt kaldu jamur

- 2 sdm tepung panir